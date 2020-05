No te pierdas… Neil Hannon (The Divine Comedy) “representa” a España en la parodia confinada de Eurovisión

Tras frustrarse por la Covid-19 la celebración de Eurovisión 2020, el próximo 16 de mayo se emitirá un sucedáneo eurovisivo sin competencia llamado ‘Europe Shine a Light‘. Ante la agobiante idea de que los 41 participantes puedan presentar sus respectivas canciones junto con otras actuaciones invitadas en un programa de algo más de dos horas, como se prometió, un grupo de cómicos británicos ha tenido otra idea: hacer una parodia del certamen para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus. Así lo ha hecho el colectivo inglés Turtle Canyon Comedy, que este fin de semana emitía la “gala” Isolation Song Contest.

En ella, congregados por el cómico Tom Taylor, varios actores afines a la productora ridiculizan los topicazos de los países representados y de su estereotipo de participante en Eurovisión –Suecia con unos falsos Abba, Islandia con un dúo folktrónico raruno, etcétera–. Junto a ellos, la drag Divina De Campo –participante de la división británica de RuPaul’s Drag Race– ha participado por Australia, mientras que el sueco Måns Zelmerlöw –de hecho, ganador de Eurovisión en 2015 con ‘Heroes’– representa al “país anfitrión” con una patética imagen… más o menos como el papelón que ha hecho UK en el festival de la canción. Pero sin duda nuestra propuesta favorita es la que defiende a España… y no por eso, sino porque está perpetrada por el sin par Neil Hannon, el hombre tras The Divine Comedy.

Oculto tras el seudónimo “Eduardo Maldonado Castellano de la Cruz”, Hannon canta una ‘Te amo España’ que, como no podía ser de otra forma, superpone aires aflamencados sobre un ritmo casi reggaeton… aunque su tópica melodía podría perfectamente haberla cantado en su día una Karina o una Marisol. Con sus conocidas dotes para hacer el payasete, el irlandés se marca una apasionada interpretación sobre un fondo de imágenes dignas del No-Do, evocando el arquetipo que los guiris gastan de nuestro país, al estilo de una letra en spanglish aderezada de manera absolutamente aleatoria con “despacitos”, “aranchasánchezvicario”, “enrique y julio iglesias”, “una paloma blanca”, “jamón-jamón”, “tortilla” y “payellas” (sic). “Te amo, te amo España / I am your number one fan-ya”, dice el hilarante estribillo. Por cosas como esta –además de por una carrera intachable en el pop que el año pasado tenía un nuevo episodio en el notable ‘Office Politics‘, claro– también adoramos a Neil Hannon.