La Roux afirma que una vez fue forzada a redactar una disculpa a Kanye West por llamarle “raro”

La Roux colaboró con Kanye West en 2010 en el single ganador de un Grammy ‘All of the Lights‘ junto a otros artistas como Rihanna, Drake o Alicia Keys, y antes él había aparecido en un remix de ‘In for the Kill’, el éxito single de La Roux de 2009. La cantante británica, que este año ha publicado el recomendable ‘Supervision‘, ha hablado sobre esta colaboración en la radio, y ha revelado una interesante anécdota que no deja en muy buen lugar a Kanye ni a su equipo, aunque quizá ya nadie debiera sorprenderse a estas alturas.

La autora de ‘Bulletproof‘ ha afirmado que Kanye fue “encantador” con ella durante su colaboración, pero que el rapero solía hacer gala de un comportamiento “extraño” todo el tiempo en el estudio, como si estuviera “actuando las 24 horas”, y que jamás consiguió entablar una conversación “normal” con él. “Es un mundo fascinante en el que estar”, ha apuntado la artista, quien no considera su participación en ‘All of the Lights’ una colaboración como tal. “La palabra “colaboración” es demasiado fuerte: yo simplemente me presenté en el estudio e hice lo que me dijeron que hiciera”.

La artista insiste en que estar alrededor de Kanye fue una experiencia “muy extraña” y recuerda expresar su parecer a un miembro del equipo de Kanye, lo cual provocó que este se lo contara al rapero y Elly se viera obligada a redactar una carta de disculpa al artista. “Recuerdo estar escribiéndola en mi sofá, partiéndome yo sola: “querido Kanye…”. Fue ridículo. La escribí con una enorme mueca en mi cara”. Jackson explica que en ese momento se dio cuenta del “poder” que poseen Kanye y su equipo, pero que decidió escribir la disculpa sin más para olvidarse lo antes posible del asunto.

En cuanto a ese comportamiento extraño, La Roux describe la existencia de una “situación jerárquica” en el estudio, y recuerda denunciar un episodio en que Kanye hizo gala de un comportamiento “turbio” hacia otra persona que ella “como ser humano” no pudo aprobar. No da detalles de lo que sucedió, pero explica que no le gusta la “jerarquía” y recuerda decidir que “no iba a participar en esta “conspiración del silencio” en la que todo el mundo finge que todo es normal cuando obviamente no lo es”.