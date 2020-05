Lady Gaga publica ‘Chromatica’ este mes

Lady Gaga ha confirmado a través de redes sociales que su nuevo disco ‘Chromatica’ verá la luz este mismo mes, en concreto el 29 de mayo. El disco había sido programado para el 10 de abril pero retrasado debido a la covid-19. Más incierta sigue siendo la gira de presentación programada para los meses de julio y agosto, debido a las restricciones para volar, pero de momento no ha sido pospuesta o cancelada.

La noticia llega dos semanas después de confirmarse al fin la colaboración con Ariana Grande (suponemos que al caer 3 meses después de ‘Stupid Love’), y también otras con Elton John y Blackpink. Mientras lo de la “girl group” surcoreana era la gran sorpresa, Elton John es amigo personal de la cantante y ambos ya habían colaborado en el pasado. El mundo se pregunta si habrán perpetrado juntos una balada a piano o Gaga le habrá dado una pátina de modernidad a lo Pnau en su disco electrónico, ahora que él se está despidiendo de los escenarios.

El primer single ‘Stupid Love’ se mantiene en el top 100 en Estados Unidos y Reino Unido, aunque su impacto en países no anglosajones como España ha sido mucho menor, resistiendo en la lista de Promusicae tan sólo 1 semana (puesto 50). El tema sí ha devuelto a la artista a la lista de Los 40 Principales por primera vez en 7 años como informan en UKMix. ‘Shallow’ fue multiplatino en nuestro país sin el apoyo de esta radio.

1.-Chromatica I

2.-Alice

3.-Stupid Love

4.-Rain On Me (with Ariana Grande)

5.-Free Woman

6.-Fun Tonight

7.-Chromatica II

8.-911

9.-Plastic Doll

10.-Sour Candy (with Blackpink)

11.-Enigma

12.-Replay

13.-Chromatica III

14.-Sine From Above (with Elton John)

15.-1000 Doves

16.-Babylon

—

17.-Love Me Right

18.-1000 Doves (Piano Demo)

19.-Stupid Love (Vitaclub Warehouse Mix)