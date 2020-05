Damien Jurado / What’s New, Tomboy?

Aunque la pérdida de Richard Swift fuera un duro golpe para él –“yo ya estaba de luto por Richard incluso antes de que muriera”, decía en una reciente entrevista con Aquarium Drunkard–, lo cierto es que eso no ha supuesto, ni mucho menos, un bloqueo creativo ni tan siquiera una crisis para Damien Jurado: después del estupendo ‘The Horizon Just Laughed’ y el austero ‘In the Shape of a Storm’, ’What’s New, Tomboy?’ es su tercer disco consecutivo en un periodo de tres años, quizá el más prolífico de su muy prolífica –16 álbumes en unos 23 años– carrera musical. Conforma además una acaso involuntaria trilogía con ambos, puesto que en lo sonoro es una especie de punto intermedio entre los arreglos ricos pero comedidos del primero y el desnudo envoltorio acústico del segundo.

“¿Qué pasa, marimacho?” es un título tan absolutamente aleatorio como muchas de sus casi inaccesibles y abiertas letras, fruto de arrebatos de inspiración a los que no pone filtro alguno, como repite en sus entrevistas. Así que puede resultar fútil encontrar una conexión personal con esos a priori anónimos Maria, Sandra, Francine, Alice –Hyatt, llamada como el personaje protagonista de ‘Alicia ya no vive aquí’ de Scorsese, aunque su coro “there are things, there are people” no sea precisamente clarificador–, Susan, Marc o Frankie que titulan o pueblan sus canciones. Con ‘Ochoa’, una canción que no es que dedique sino que habla directamente a Swift (su nombre de nacimiento era Ricardo Ochoa), como excepción que confirma la regla. La extensa nota de prensa del disco –que se publica en el modesto Mother Bird Recording Co., tras una larga estancia en Secretly Canadian– firmada por Jasper Willems, deja una bonita imagen de ello: Jurado es “el arquitecto de su propio rompecabezas son solución”.

Quizá por eso es más satisfactorio no buscar grandes declaraciones vitales ni personales –más allá de que Jurado sea un hombre profundamente espiritual– en las canciones de ‘What’s New, Tomboy?’ y simplemente disfrutarlas. Y eso es bastante sencillo de hacer con este disco, gracias a una manifiesta luminosidad no solo en los arreglos sino también en las construcciones melódicas, más directas e incisivas. Quizá tenga que ver con su regreso a Seattle tras una etapa (feliz, en todo caso) viviendo en Los Ángeles –en ‘When We Were Few’ recuerda el momento previo a su mudanza en el que le dio por deshacerse de todo, incluso de sus guitarras–. Pero sobre todo parece estar relacionado con el hecho de que Jurado ha encontrado a su nueva alma gemela musical en Josh Gordon, ex-Trespasser Williams, que ya participaba en sus dos discos previos.

El protagonismo del sonido de su bajo, sobre todo, además de mellotrons, cajas de ritmo y otros teclados, ofrecen una perspectiva acogedora y amable de Damien en canciones como las prácticamente pop ‘Birds Tricked into the Trees’, ‘Alice Hyatt’ o ‘The End of the Road’ –un bonito vals–, o las algo menos animosas, pero sí concisas y extrovertidas –aunque sin alcanzar las cumbres de la etapa expansiva que abrió ‘Maraqopa’–, ‘Ochoa’ –con ecos de Nick Drake– y ‘Arthur Aware’. Incluso cuando la melancolía toma la palabra, como en ‘Francine’, ’Sandra’ y ‘Frankie’, lo hace en paz, sin tormento. ’What’s New, Tomboy?’ se beneficia además de la brevedad de sus composiciones –“ellas me dictan lo que tienen que durar”, asegura–, siendo la adusta ‘Fool Maria’ la más extensa con algo más de cuatro minutos. Posiblemente no estemos ante un disco que cambie la vida de nadie ni que atraiga nuevos oyentes –o sí, porque los misterios de las playlists de streaming son a veces insondables– hacia el artista de Seattle, pero desde luego supone una gozada para los ya convencidos del talento y capacidad para reinventarse, sin traicionarse, de Damien Jurado.

Mientras que su presencia en Vida Festival 2020 ha desaparecido de entre las fechas previstas de su gira europea, sí se han reprogramado el resto de fechas previstas en nuestro país: su tour pasará por Madrid el 12 de noviembre (Teatro Lara), por Valencia el 13 (Sala Russafa) y por Barcelona el 15 (Sala Barts).

Calificación 7,5/10

Lo mejor: ‘Alice Hyatt’, ‘Birds Tricked into the Trees’, ‘Ochoa’, ‘Arthur Aware’, ‘Francine’

Te gustará si te gustan: Bill Callahan, M. Ward, Cass McCombs

Youtube: audio de 'Alice Hyatt'