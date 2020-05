Canción del Día: Cass McCombs se pregunta qué ofrecer cuando todo falla en ‘The Wine of Lebanon’

Cass McCombs, autor de discos tan notables como ‘Big Wheel of Others‘ o ‘Wit’s End‘, publica esta semana una canción suelta que no puede pasar como una improvisación cualquiera ideada en confinamiento.

‘The Wine of Lebanon’ es una canción como un piano, muy cuidada en sus arreglos, melodía, producción y mensaje, versando oficialmente sobre “los rituales que ofrecemos a los que se han marchado y sobre el vino como alegoría de la vida”. En la letra, Cass McCombs se pregunta qué nos queda en varias situaciones desagradecidas, como “después de un año de decadencia” o cuando la suerte no nos sonríe y la respuesta es “tú me diste el vino del Líbano”, “tan extraño y honesto”. “¿Qué puedo ofrecer yo?”, se pregunta una y otra vez, como a cambio.

‘The Wine of Lebanon’ es una producción tranquila con tintes americanos gracias al uso de la “steel guitar” por parte de Dan Iead, destacando, además de los arreglos de cuerda de la MAGIK*MAGIK Orchestra y el piano del propio cantante, el rhodes y el sintetizador de Frank LoCrasto. Es esto último lo que termina de redondear un gran estribillo con un riff que nos mece lentamente como esas canciones calmadas que tan bien le salen a Richard Hawley. Un gran tema suelto a la espera de la continuación de ‘Tip of the Sphere‘, editado el año pasado.

Os dejamos con un par de reportajes sobre el auge de los vinos del Líbano, también recomendados por la OIV.



Lo mejor del mes: