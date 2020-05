Bilbao BBK Live y Azkena Rock descartan también su celebración en 2020

Días después de que Primavera Sound y Sónar anunciaran su aplazamiento definitivo hasta el año 2021 y horas desde que Mad Cool pusiera en serias dudas su celebración en 2020, ahora le llega el turno a los dos macroeventos musicales por antonomasia del verano en Euskadi. Casi a la vez, Azkena Rock Festival y Bilbao BBK Live han emitido comunicados descartando su celebración en 2020.

En el caso del festival rockero de Vitoria-Gasteiz, ha anunciado ya las fechas de su celebración el año que viene, los días 17, 18 y 19 de junio de 2021 en el habitual recinto de Mendizabala. Confirma así la ampliación de su programación un días más, con nada menos que Iggy Pop como nuevo cabeza de cartel, que se sumará a los previstos para este año: Patti Smith, Brian Wilson y Suzi Quatro, entre otros artistas que ya figuraban en el cartel de 2020, como Black Mountain, Fu Manchu, L7, Lysistrata, Reverend Horton Heat, Robyn Hitchcock o Social Distortion. Además, la promotora Last Tour creará un fondo para apoyar económicamente a los trabajadores autónomos que habrían trabajado en el festival este veranopro “que en este momento se quedan totalmente desprotegidos, sin poder trabajar y con escasas o nulas coberturas en las medidas que ha puesto en marcha el gobierno”: destinan a ellos y a un banco de alimentos alavés 5€ de cada entrada vendida, además de la recaudación de una camiseta edición especial que se vende en la web del festival.

En cuanto Bilbao BBK Live, se dirige a los que habían mostrado su inquietud por su celebración este año, edición en la que contaba con un cartel que incluía a Pet Shop Boys, Kendrick Lamar, The Killers, Bad Bunny, Caribou, Supergrass, FKA twigs o Perfume Genius, entre otros. “Hoy os contamos que no podrá realizarse tal y como estaba previsto para este verano”, dice su mensaje, asegurando que darán nuevos detalles antes de que acabe este mes de mayo y que explicarán cómo podrán proceder a la devolución los que no puedan acudir “el año que viene”.