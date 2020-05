Mad Cool 2020 “no se va a realizar en las fechas previstas”

Tras el aplazamiento de la gira de Taylor Swift, que actuaba en Mad Cool, y el aplazamiento de Primavera Sound y Sónar hasta 2021 debido a la pandemia de covid-19, el festival madrileño informa de novedades a través de sus redes.

En un texto también remitido a la prensa, indican: “si hace unos días os dijimos que las posibilidades de celebrar Mad Cool eran muy reducidas, hoy os tenemos que decir, con mucha sinceridad, que el festival no se va a poder realizar en las fechas previstas”. La organización dice estar a la espera de que el Gobierno “decrete la causa de fuerza mayor para poder resolver todo de manera correcta”. Indican: “desafortunadamente, no podemos tomar una decisión de forma unilateral, puesto que son cientos los contratos de artistas, proveedores, patrocinadores, freelances, etc, que necesitan este tipo de resolución gubernamental, tal y como se ha implantado en la mayoría de países de Europa”.

Más adelante en el texto indican que han barajado diferentes alternativas y que “la más real y factible es aplazar el festival a 2021, con las mismas fechas”. Apuntan que “tienen un feedback muy positivo por parte de la mayoría de artistas que componían el line-up”. Intentarán, por tanto, reagendar a los máximos artistas posibles y sumar otros nuevos. El festival indica que las entradas compradas serían válidas para 2021 pero que también realizarán “el reembolso del importe de la entrada” a quien así lo desee.