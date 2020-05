Anna Castillo ni se avergüenza ni presume de haberle gustado el dueto de Rihanna y Bisbal

Anna Castillo vive un momento profesional pletórico desde que en 2018 ganara el Goya a Mejor actriz revelación por su papel protagonista en ‘El olivo’ de Icíar Bollaín. Tras este hito en su carrera, la intérprete barcelonesa ha acumulado varios premios por sus memorables papeles secundarios en ‘La llamada‘ de Javier Calvo y Javier Ambrossi y en ‘Viaje al cuarto de una madre‘ de Celia Rico Clavellino, y también por su interpretación en la recomendable serie ‘Arde Madrid‘ de Paco León. La actriz ha aparecido asimismo en videoclips de Dorian y La Casa Azul, así que aprovechamos para preguntarle por su música favorita.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos?

Una que me gusta desde muy pequeña y que es muy especial para mi es ‘Águas de Marzo’ de Elis Regina.



¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

‘Chachachá’ de Jósean Log.



¿Canción que asocies a un recuerdo infantil?

‘Daniel’ de Elton John, mi padre me la ponía mucho en el coche.



¿Qué canción odias con toda tu alma?

‘Cannabis’ de Ska-P.



Acabas de protagonizar un videoclip de La Casa Azul, el de ‘El colapso gravitacional’. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Cuál es tu canción favorita de La Casa Azul?

Me encanta La Casa Azul, me hizo mucha ilusión grabar con Guille. Tengo varias canciones favos pero siempre ganarán ‘La Revolución Sexual’ y ‘Podría ser peor’.





¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

Compro vinilos, el último fue ‘Total Life Forever‘ de Foals.



¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

Siempre escucho la música en Spotify y en Youtube.

¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

Creo que hay algo de postureo, también en mi caso desde luego. Lo que sí es cierto es que hace un par de años compré un equipo de sonido muy guay al que pude conectar el tocadiscos y la verdad es que la música ahí suena increíble.

También has aparecido en un videoclip de Dorian. ¿Cuál es tu canción favorita de Dorian?

‘Paraísos artificiales’.





¿Alguna canción que te haya unido al reparto de alguna de las series o películas en las que has aparecido?

Absolutamente TODAS las de ‘La Llamada’. Y ‘I Like It Like That’ de Pete Rodriguez con el reparto de ‘Arde Madrid’.





¿Alguna canción que, en algún momento, te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

Bueno, es que piensa que me ha gustado incluso una canción de Rihanna con David Bisbal que se llama ‘Hate That I Love You’. No me avergüenzo pero tampoco presumo.



¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Pues no lo sé, es muy subjetivo. Para mí lo más importante es que me vaya bien de tono para poder cantarla a gusto.

Un remix que te haya vuelto loca.

El último fue ‘Rythm of the Night’ de Jack Suarez.