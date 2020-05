Los conciertos streaming de pago, posible nuevo modelo de directo post-coronavirus

La crisis sanitaria global ha supuesto un durísimo golpe para la industria musical, y especialmente para el sector de los festivales y conciertos, muchos de los cuales ya no podrán realizarse este año con todas las pérdidas económicas que eso supone. El aplazamiento de fechas está siendo el movimiento generalizado y festivales como Primavera Sound o Mad Cool pasarán a celebrarse en 2021, y algunos, como este último o Noches del Botánico, lo harán con exactamente el mismo cartel por varias razones. Mientras, los artistas buscan individualmente maneras de mantener el contacto con sus fans a través de las redes sociales, y muchos, desde Chris Martin a Natalie Prass pasando por los divertidos conciertos disco de Sophie Ellis-Bextor, han actuado en directo para ellos de manera gratuita.

El mundo está cambiando, y es posible que la industria musical necesite un nuevo modelo de conciertos que no supongan un riesgo humano, y a la vez permitan a los artistas ser compensados por su trabajo y a los seguidores consumir un directo de manera digna. Es posible que este modelo sea el de los conciertos retransmitidos por streaming pero pagados: es decir, pagar una entrada por acudir a un concierto retransmitido a través de tu pantalla de ordenador o móvil, desde tu casa. Ya existen plataformas -y Facebook ya ha anunciado la suya propia- que ofrecen este servicio a los artistas, un servicio que, si bien puede no ser exactamente nuevo (es parecido al de una masterclass online, por ejemplo), sí promete normalizarse en los próximos meses. Puede que estemos ante la próxima revolución de la industria musical, como lo ha sido el streaming o, unos años antes, el “paga lo que quieras” de Radiohead. Y ya hay artistas que ven en este modelo un filón que empezar a explotar cuanto antes.

Es el caso de la cantante de folk británica Laura Marling, que acaba de publicar su nuevo disco ‘Songs for Our Daughter‘, sobre el que hablábamos con ella recientemente en una interesante entrevista. La artista ha anunciado que ofrecerá los primeros conciertos de presentación de este disco el próximo 6 de junio pero no desde su casa, sino desde la Union Chapel de Londres (en el plan de desescalada británico, los comercios y escuelas abren sus puertas a partir del 1 de junio). El concierto de Marling contará con cámaras profesionales y una “producción completa”, pero eso sí, llevada a cabo por un equipo “esquelético”, mínimo. Lo curioso es que Marling ofrecerá dos conciertos el mismo día, uno para el público norteamericano y otro para el británico y europeo, aprovechando que de hecho no ha tenido que viajar a ningún lugar. La recaudación de estos directos estará dirigida a dos organizaciones benéficas, Refuge y The Trussel Trust, entre las que el público podrá escoger.

Según el recinto, y tal y como recoge NME, el concierto de Laura Marling “ofrece un paso tentativo de cara a ayudar al debilitado sector de la música en directo, sienta un posible precedente muy positivo para otros artistas que estén enfrentándose a pérdidas por culpa de las cancelaciones de sus conciertos, y contrarresta la tendencia actual de los aplazamientos de conciertos en todo el mundo”. La pregunta es si la gente accederá a pagar por conciertos online cuando ya está acostumbrada a verlos gratis a través de Youtube o Instagram, y para qué conciertos lo haría.

Quizá el público pague por ver a través de internet el regreso de Adele y la presentación de su nuevo disco online en directo, ¿pero quién pagará por ver a un artista menos asentado o novel? En cualquier caso, una alternativa que representaría una ayuda para los artistas que viven de sus directos (la mayoría), al menos mientras dure la cuarentena y mientras sigan restringidos los vuelos. Una situación que no durará para siempre, pero que puede terminar consolidando este modelo, pues parece que la desescalada a nivel global va para largo. ¿Serán los conciertos de Laura Marling el primer eslabón de un modelo que viene para quedarse o de otro que aún no imaginamos?