Lorde, “para su sorpresa”, da con “cosas buenas” grabando un disco que quiere que perdure “décadas”

Lorde es una de esas artistas que tiene al mundo en ascuas sobre su próximo lanzamiento tras el éxito crítico de ‘Melodrama’, que salió hace ya 3 años. A través de una newsletter enviada a sus fans ha confirmado que continúa trabajando con el productor que fichó para el álbum anterior, el reputado Jack Antonoff que también ha trabajado con Taylor Swift y St Vincent, y la cantante, modesta y autocrítica, parece estar contenta con el resultado.

“El trabajo es jodidamente bueno, amigos (…) Empecé a grabar de nuevo en diciembre, solo por hacer algo, y para mi sorpresa, salieron cosas buenas. Cosas alegres, juguetonas (…) Todo fluyó y algo empezó a tomar forma. Entonces, por supuesto, se cerró el mundo, pero todavía estamos trabajando a distancia y Jack y yo hemos hablado por Facetime durante una hora esta mañana. Pero me va a llevar tiempo”.

Sobre la espera, casi que ha puesto los dientes más largos todavía: “Nada me gustaría más que daros las golosinas, que poner pequeños bocados directamente en vuestras boquitas, pero a medida que me hago mayor me doy cuenta de que hay algo que decir sobre la agradable sensación de esperar por algo de calidad. Puedes hacer algo de poca calidad mucho más rápido, pero si la alta calidad se materializa, una sensación cálida te invade”. Tras comparar su álbum con hacer pan, asegura: “en mi opinión lo mejor que puedo ofreceros es un trabajo que perdure 10, 20 o 30 años. Y ese tipo de trabajo requiere de tiempo”. Grandes declaraciones en los tiempos en que solo unos pocos afortunados permanecen en las listas de éxitos más que unos días.