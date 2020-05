¿Se han estancado The 1975 definitivamente con ‘Notes on a Conditional Form’?

The 1975 han publicado al fin, después de 800 retrasos, su nuevo álbum ‘Notes on a Conditional Form’. Es un disco largo, de 22 pistas y 1 hora y media de duración, en el que Matt Healy y compañía siguen explorando diversos estilos. Hay canciones nostálgicas del pop-rock universitario de los años 90, sorpresas punk, baladas sentimentales, experimentos electrónicos, interludios orquestales… y sí, aquella colaboración con la activista sueca Greta Thunberg sigue abriendo la secuencia.

El sucesor de ‘A Brief Inquiry into Online Relationships‘, grabado a trompicones durante la última gira de The 1975 y entre varios estudios, está recibiendo críticas radicalmente opuestas por parte de la prensa musical. The Independent lo ha puntuado con 1 estrella de 5 y lo ha llamado un “desfile de presumida autocomplacencia”, mientras Pitchfork le ha otorgado un 8 sobre 10 y ha afirmado que el disco incluye “algunas de la canciones más atinadas de su carrera”. Por parte del público, la sensación generalizada ante ‘Notes on a Conditional Form’ es que el álbum no presenta demasiadas novedades repecto a lo que The 1975 llevan varios años haciendo, pero que sí es posible encontrar en él temas que rescatar y escuchar con entusiasmo.

Profundizando en su valoración negativa de ‘Notes on a Conditional Form’, el medio Uproxx defiende que el disco ha agotado definitivamente la fórmula de The 1975, y explica que esta ha sido la misma en los tres últimos trabajos del grupo: “empiezas con tres o cuatro singles que son esencialmente homenajes a la música mejor valorada por la crítica de los 80 y 90 y después las rodeas de un montón de canciones de relleno que se ajustan a tres categorías: baladas R&B mediocres, composiciones de ambient paisajistas y adormiladas y ejercicios de copia de varios géneros que a veces molan y otras no”.

Los foros están dejando sensaciones similares. En nuestros foros, GrizzlyAce escribe: “Me estaba sonando todo a playlist con un poco de todo hasta que he llegado a I Think There’s Something You Should Know y he empezado a conectar de verdad”. El forero destaca especialmente ‘Shiny Collarbone’ y afirma que aunque en el disco “sobran cosas” y que es “caótico”, los buenos temas y las bonitas melodías lo salvan bastante bien”. En otros foros, hay quien sentencia que, con ‘Notes on a Conditional Form’, The 1975 se han “estancado” definitivamente, que los diveross retrasos del lanzamiento lo han perjudicado. y que el disco “no es ni mejor ni peor, simplemente es más”.