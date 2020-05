Cigarettes After Sex no evolucionan, pero sí emocionan, en ‘You’re All I Want’

Cigarettes After Sex son dados a publicar singles sueltos sin intención de que formen parte de ningún proyecto mayor: entre su exitoso debut y su segundo álbum, ‘Cry‘, publicado el año pasado, lanzaron varios “loosies”, algunos de los cuales pueden contarse entre lo mejor que han firmado, como ‘Crush’.

Los de Texas sorprenden hoy con el lanzamiento de un nuevo single de destino desconocido, un ‘You’re All I Want’ en el que siguen 100% fieles a su sonido de dream-pop atmosférico y grisáceo sin que esto signifique que su fórmula muestre, al menos de momento, signos de agotarse. Nada más lejos de la realidad: ‘You’re All I Want’ vuelve a ser una canción preciosa de Cigarettes After Sex gracias a su desolada atmósfera, que remite a la primera Lene Marlin, y a sus reminiscencias a Beach House en las guitarras y a ‘Twin Peaks’ en los teclados.

Ante un nuevo single de Cigarettes After Sex que suena a lo que el grupo ha hecho siempre, cabe preguntarse si este no corre el riesgo de estancarse como, de hecho, ya mostraba su segundo disco, en el que sobre todo las letras flojeaban dentro del conjunto por su componente sexualmente explícito que a Greg Gonzalez tanto le gusta disfrazar de romanticismo. La de ‘You’re All I Want’ no se queda atrás al describir: “tú eres todo lo que quiero, follamos tan fuerte que me dejaste mareado, por todo lo que eres, no existe otro amor, es solo tuyo”. Lo dicho: fieles a su estilo…