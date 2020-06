¿Importa la calidad de sonido máxima en la era de los smartphones y el streaming?

Las plataformas de streaming tratan de ofrecer cada vez una mayor calidad aprovechando que cada vez más personas disponen de datos ilimitados en sus dispositivos móviles. Continúa subiendo -de manera moderada, eso sí- la venta de vinilos mientras el mercado del CD no para de menguar. En un mundo en el que los equipos de alta fidelidad, a la antigua usanza, han desaparecido de muchos salones, la lucha por la calidad máxima de sonido por suerte no ha dejado de ser un objetivo para los productores e ingenieros, aunque muchas veces lo hayamos dudado. Sobre todo cuando se ha convertido en lo habitual escuchar música a través de teléfonos móviles o portátiles. De todas estas cuestiones hemos hablado con Christopher Nolte, vicepresidente de Relaciones Estratégicas de TIDAL en Estados Unidos, que nos habla sobre la opción de calidad “master” que ofrece su plataforma (la máxima de 4 opciones por encima de “normal”, “alta” y “hi-fi”), cómo hemos dejado atrás la “loudness war” y nuevos formatos inmersivos.

La música pop ya no se produce de la misma forma en que se producía en los años 60. Muchos grandes estudios han cerrado y los álbumes ya no son tan caros como antes. ¿Qué opinas de la manera en que se hace música hoy en día?

En mi opinión, que grabar y publicar música se haya democratizado es fantástico. Esto significa que no solo los artistas con grandes presupuestos pueden lanzar música. TIDAL, desde siempre, ha apoyado a los artistas emergentes. Al mismo tiempo, esto no significa que toda la música que sale hoy en día no suene bien. En muchos sentidos hemos dejado la “loudness war” atrás y grabar temas que suenan bien se está volviendo más asequible. TIDAL es además líder en tecnología de normalización de volumen, por lo que está ayudando a la industria a distanciarse más si cabe del exceso de volumen.

¿Por qué crees que hemos dejado atrás la “loudness war”? ¿Cuál fue el punto de inflexión?

En este artículo se explica. TIDAL fue elogiado por la AES (Sociedad de Ingenieros de Sonido) por nuestra implementación de la normalización del volumen, porque nunca subimos el volumen. Solo lo bajamos.

¿La forma en que la música se produce y se mezcla ha cambiado debido a las hábitos del público?

No puedo hablar por todos los artistas pero sabemos que a muchos de ellos les gusta usar TIDAL cuando están montando sus estudios. También estamos viendo que los artistas están empezando a enfocarse en trabajar con audio inmersivo (360 Reality Audio y Dolby Atmos), el cual es un escenario muy diferente en cuanto a la mezcla de música y es muy innovador.

Es muy emocionante e interesante el movimiento del “bedroom pop” pero, por otro lado, parece que tampoco los grandes artistas de hoy se preocupan demasiado por la calidad de sonido…

Creo que esto depende de los artistas y de los géneros, hasta cierto punto. A la mayoría de socios de TIDAL les preocupa la fidelidad y el sonido y han lanzado desde varios géneros discos que suenan estupendamente. También trabajamos con artistas emergentes que son absolutamente meticulosos con su trabajo en este sentido.

Has dicho que a algunos de los propietarios de TIDAL les preocupa mucho el sonido. ¿Podrías mencionar un par? Pienso por ejemplo en el sonido de ‘Random Access Memories’ de Daft Punk, pero ese disco es de 2013.

A ninguno de los propietarios no les interesa el sonido, pero algunos de los que se han pronunciado públicamente al respecto han sido Jack White, a través de Third Man Records, y Alicia Keys está hablando mucho sobre nuevos formatos, como el 360 Reality Audio y el Dolby Atmos.

¿Vale la pena gastar mucho dinero en una buena mezcla y en buenos ingenieros cuando la mayoría de gente va a escuchar música desde su teléfono móvil?

TIDAL cree que sí. Para nosotros ya ha pasado la época en que las limitaciones de banda ancha y de capacidad de almacenamiento en los teléfonos móviles obligaban a la gente a consumir archivos de audio comprimido. Los auriculares y altavoces de calidad son cada vez más asequibles. Un buen par de auriculares como los de la marca Linsoul, que realmente demuestran esa diferencia en el sonido, puede comprarse por 60 euros. Los nuevos formatos que he mencionado (Dolby Atmos, 360 Reality Audio) pueden crear una experiencia de calidad muy diferente sin que sea necesario disponer de un gran equipo, a la vez que permiten a los artistas explorar nuevas vías de su creatividad. Creemos que a medida que los artistas vayan descubriendo las posibilidades de estas tecnologías, empezaremos a ver producciones muy excitantes y complejas.

¿Opinas que la música de hoy se centra más en el ritmo y la melodía que en la calidad de sonido?

No.



TIDAL supuestamente ofrece al publico la mejor calidad posible en la opción “MASTER”, pero supongo que, para apreciar una diferencia real al usar equipos y altavoces de alta fidelidad, debe haber algunos requisitos técnicos…

Disponer de un buen equipo siempre ayuda, por supuesto, pero como he dicho antes, no es necesario para escuchar una diferencia real. Dependiendo de lo entrenado que tengas el oído estas diferencias pueden ser obvias con la mayoría de equipos decentes, sobre todo si evitas el bluetooth.

¿Cuáles son los requisitos técnicos en cuanto a auriculares? Muchos de los que usa el público (los que te vienen con el móvil) tienen malas críticas.

Lo primero que recomendaríamos de cara a conseguir una buena calidad de sonido con auriculares es usar una conexión de cable estándar. Otro consejo es usar sobre todo auriculares sin cancelación de sonido ni otras características tecnológicas. Esto te permite conseguir más calidad de sonido por el dinero que estás invirtiendo.

¿Crees que en el futuro a la gente le preocupará más la calidad que el dinero? ¿Por qué?

Creemos que en el futuro la gente no tendrá que decidir entre lo que es más conveniente y lo que tiene mayor calidad en cuanto a música. Nuestro objetivo es eliminar esta decisión y hacer que la gente tome solo decisiones basadas en la calidad.

Mucha gente piensa que el vinilo suena mejor por sí mismo, pero a veces lo que suena a través de ellos son grabaciones hechas digitalmente, de modo que da igual que estos estén masterizados para vinilo. ¿Eres consciente de este problema?

TIDAL existe por supuesto dentro del ámbito de la música digital, y dado que la mayoría de artistas hoy en día graban con medios digitales, creemos que el concepto de música que suena “tal y como el artista la había concebido” puede ser satisfecha digitalmente. La única diferencia en un vinilo cuyo contenido musical procede de una grabación digital es que para producirlo no se ha necesitado una “DAC”, no se ha necesitado realizar una “conversión analógico-digital”, porque este paso ya se ha dado durante la creación del vinilo “master”.



¿Crees que TIDAL puede ofrecer al público una mejor experiencia de sonido que la del vinilo en ciertos casos?

Absolutamente. Como he comentado antes, muchas de nuestras pistas “master” presentan la misma calidad (profundidad de bits y frecuencia de muestreo) empleada por el artista en el estudio. El formato que usamos nosotros es el MQA (Master Quality Authenticated), el cual incluye un paso de “autentificación”, lo que significa que la versión que escuchas es verificada por una persona involucrada en la grabación. Este paso también verifica la integridad de la ruta de la señal digital, por lo que después puede ser reproducida digitalmente de manera más fidedigna mediante hardware habilitado con “MQA”, lo que da lugar a que escuches la representación y reproducción más fidedignas de lo que el artista realmente ha escuchado en el estudio.

¿Quién es la persona implicada en la grabación de un disco que se encarga de ese paso de autentificación? ¿Es más quien produce o el ingeniero/a?

Por mi experiencia, que es muy anecdótica, no tengo estadísticas, suele ser un ingeniero de confianza o un productor con el que el artista trabaja de manera muy regular.