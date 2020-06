“Tu llave metida en mi cerradura, sin censura”: Leticia Sabater presenta tema veraniego con guiño a Rosalía

Leticia Sabater no entiende de coronavirus ni mandangas, y ella no falta a su cita anual con el verano entregando su propuesta de hit chiringuitero y calimochero… aunque desde ‘La salchipapa‘ su suerte no ha sido la misma. Ni ‘Toma pepinazo‘, ni ‘Tukutú‘ ni ‘18 centímetros papi‘ (nunca la ausencia de una coma tuvo tanta relevancia) se acercaron al éxito (real, no en su cabeza) de aquel delirante “tikitikitiki takatakataka”.

Pero ojo, que la apuesta de Leti para un mundo post-Covid es más elaborada que de costumbre. ‘Vete pal carajo tra tra’ tiene una producción y una melodía muy trabajadas para sus estándares, el Autotune está bastante bien disimulado y hasta se atreve a rapear con cierta soltura (es un decir, pero cabía esperar algo peor) versos tan delicados y sutiles como “Recordarás tu llave metida en mi cerradura, sin censura” o “pensando en mí te vendrás (…) y loco, loquito, una bala de espuma blanca dispararás”. Como ‘El mal querer’, está basado en un poemario del siglo XV (#no).

Por lo demás, no deja de ser un pegadizo (en serio) pastiche que, con la coartada de un desengaño amoroso, esquilma el popular “tra tra” de ‘Malamente’ de Rosalía (y no solo en el título: se jarta de repetirlo en todo el tema) y, del todo inopinadamente, incluye la voz de un señor (quizá ese doppelgänger de Kiko Rivera del vídeo) que cree que imita bien a Pablo Escobar. El clip no es menos delirante, de acuerdo con los cánones estéticos de una artista (ejem!) para la que el croma es el Santo Grial y que, además de lucir su internacionalmente conocida tableta, se permite hasta un product-placement, como las grandes estrellas. En su caso, de un célebre estimulador de clítoris.