Experimental, desacorde, desestructurado, libre como el viento… así es ’18 centímetros papi’, lo nuevo de Leticia Sabater

Como es habitual cuando se acerca el verano y la Semana del Orgullo Gay (¿alguien recuerda ‘Tukutú‘?), en la que suele ser invitada a actuar, Leticia Sabater tiene nuevo single. Con esta portada lo ha presentado en las redes sociales, convirtiéndose instantáneamente en “trending topic” en Twitter y dedicando este texto desde Instagram: “Para mis fans y seguidores, aquí os dejo la portada de mi nuevo temazo veraniego !!18 CENTIMETROS PAPI!! Ya disponible con videoclip en YouTube y plataformas digitales para que lo bailéis y canteis como locos, os amo”.

El título de ’18 centímetros papi’ parece dejar a entender que la autora de ‘Toma Pepinazo‘ se conforma no con poco pero sí con menos que Ramón Salazar en el guión de ’20 centímetros’. Musicalmente, en cambio, sí ha puesto toda la carne en el asador, comenzando con unos beats de electrónica experimental noventera y una voz de ultratumba que pronto apuesta por lo atonal, lo desacorde y el recitado de frases desestructurado. En un intento de aproximarse a la moda urban, en un par de momentos parece que ’18 centímetros papi’ va a convertirse en otro remix de ‘Con calma’, pero ella decide ir por libre.

Las frases de este tema corren ya tras la gloria de ‘La salchipapa‘, como es el caso de “Eres mi microondas, ya estoy caliente” o “Tírame del pelo, malote, y en mi nalga un azote”. ’18 centímetros papi’ es una improvisación constante en la que apenas se repiten un par de ideas: “Dame tus 18 centímetros papi, que cuando me la metes me moja” o “Qué rico despertarme desayunando hamburguesa jugando a pringarme la cara con tus 18 centímetros con mayonesa”. El vídeo estrenado al mismo tiempo que la canción, además de presentar a Leticia Sabater con un vestido hecho de fajos de billetes, termina mostrándola posando junto a una hamburguesa mordida, con la boca llena de mayonesa y las piernas manchadas de… Dios sabe qué. ¿Se ha superado a sí misma haciendo una especie de homenaje sui generis a John Waters o mejor no preguntar?