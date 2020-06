Hit de Ayer: la curiosa historia de ‘Will He Kiss Me Tonight’, una gema retropop ¿de Dolly Mixture o de Lena Zavaroni?

Entre las leyendas del pop independiente de los años del post-punk (toda una nueva escena que heredaba la filosofía DIY pero aplicada al pop, y que sería la antesala del C-86, el twee pop o el riot grrrl) el nombre de Dolly Mixture se escribe en mayúsculas, pero con letras especialmente amargas. Aquellas tres adolescentes inglesas que se juntaron a finales de los 70 por su amor compartido a los Undertones y las Shangri-La’s (su más concisa y mejor definición), y cuyos directos y maquetas entusiasmaron a John Peel, acabaron en sellos que no las entendieron, editando mayoritariamente singles con versiones (en vez de su excelente material propio) o sin desarrollar con éxito su particular sonido. Para cuando fueron fagocitadas y escupidas por la industria ni siquiera habían podido editar un mísero álbum.

Pero entonces, fieles a sus creencias independientes, cogieron la calle de enmedio y en 1984, poco antes de su disolución, autoeditaron ‘Demonstration Tapes‘, un disco doble con lo mejor de sus canciones propias, esas que apenas habían trascendido más allá de sus fans más enterados. La mayoría eran grabaciones en estudios modestos o directamente demos. Los tesoros que desenterraba el disco sólo acrecientan, con la perspectiva del tiempo, la sensación de tragedia y oportunidad perdida: es el caso -por poner un ejemplo- de la fabulosa ‘How Come You’re Such A Hit With The Boys, Jane?’, un no-hit a medio camino entre el mejor punk y la new wave de sus admirados Undertones que habría merecido ser un exitazo. Huelga decir que conforme el tiempo ha transcurrido su estatus de grupo de culto no ha hecho más que crecer. En los 90 el sello de Bob Stanley de Saint Etienne reeditó en CD la muy agotada y codiciada compilación. Quince años después, en 2010, se volvió a editar de nuevo en vinilo: las copias volaron y se cotizaban carísimas, igual que ocurrió a finales del año pasado con una nueva reedición en el sello Spa Green.

Llegamos a la canción que hoy nos ocupa: entre las múltiples maravillas de ‘Demonstration Tapes’ se encontraba ‘Will He Kiss Me Tonight’, una pieza inspirada en el sonido Girl Group de los años 60, y que en su simple forma de maqueta tiene un encanto desarmante:



Melodía eterna, la voz de oro bruñido de Debsey Wykes, y una interpretación absolutamente emocionante. Pero la historia de la canción no acaba ahí: a pesar de que no llegó a editarse más allá de la póstuma recopilación, existió una versión previa grabada por Lena Zavaroni en 1980. Lena era una cantante inglesa de trayectoria inusual: había empezado a primeros de los 70 como la típica niña prodigio, actriz y cantante, pero con una corriente de vivencias duras en paralelo, que la llevaron a morir en el año 99 de anorexia, una historia terrible. En su tránsito hacia la edad adulta, entre las cosas que hizo en esa búsqueda de una identidad artística más madura, fue grabar esta canción, que en su particular versión adquiría un tono retro maravilloso. Pero ¿cómo llegó a propiciarse tan peculiar colaboración? En 1980 las Dolly Mixture apenas tenían un single grabado.

Durante años la historia no estaba nada clara hasta que en 2018, en un programa de la WMFU, entrevistaban a nada menos que a Debsey. Un especial de dos horas super recomendable en el que la propia implicada explicaba que a finales de los 70, en ese período en el que a pesar de no tener discografía editada llevaban ya años ensayando y tocando en directo, resultó que un técnico de sonido con el que solían trabajar, Dave Goodman, recibió el encargo de producir a la actriz en cuestión. Era para un sello independiente (Galaxy) y Goodman pensó con buen criterio que ellas podían hacer un buen trabajo escribiéndole un single. En el programa Wykes comenta que les pagaron unas 200 libras por hacerlo y compusieron esas caras A y B que produjo Goodman de una manera muy Shadow Morton (el productor de las Shangri-Las) y con orquestaciones de sonido encantadoramente “early eighties” (pads de cuerdas de sintetizador). El resultado es glorioso:



Después de la separación de Dolly Mixture, el trío siguió caminos diferentes. Rachel Bor formó una familia con Captain Sensible de los Damned y se retiró, mientras que Hester Smith y Debsey Wykes siguieron experimentando con el pop en el proyecto Coming Up Roses. Wykes es quien ha mantenido la trayectoria más sólida desde entonces: como parte vocal del grupo Saint Etienne en estudio y directo, y con su interesante proyecto junto a Paul Kelly, Birdie.

