Leon Bridges protesta el racismo con su sosegado nuevo single, ‘Sweeter’

Leon Bridges, quien triunfara en 2015 con su álbum de soul vintage ‘Coming Home‘, para después actualizar su sonido en el álbum siguiente, el recomendable ‘Good Thing‘, ha vuelto con un nuevo single en el que denuncia el racismo presente en el mundo, desde el punto de vista de un hombre que exhala su último aliento y siente su espíritu abandonar su cuerpo.

Se trata de una canción llamada ‘Sweeter’ que Leon Bridges pretendía incluir en un nuevo álbum, pero que a raíz de los acontecimientos vividos en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd por un policía blanco, el cantante ha decidido publicar ahora. Es una balada compuesta por un ritmo electrónico minimalista y el sonido de un saxofón tocado por el cantante y rapero de Los Ángeles Terrace Martin, quien ya apareció en una remezcla del éxito de Bridges, ‘Bad Bad News’. La letra dice: “tengo esperanza por un mundo más dulce, pero solo soy una historia que se repite, ¿por qué siento miedo en la noche con mi piel negra? No puedo sentirme en paz con esos ojos juzgándome”.

En palabras a Variety, Bridges ha hablado sobre el racismo que él mismo ha experimentado en su propia piel, al haberse criado en Texas. “Desde la adolescencia aprendemos a comportarnos alrededor de la policía para evitar consecuencias . Durante mucho tiempo me he sentido bloqueado y me he callado en lo que a temas de brutalidad policial se refiere. La muerte de George Floyd ha sido la gota que ha colmado el vaso. Nunca antes había llorado por alguien a quien nunca he conocido. Yo soy George Floyd, mis hermanos y hermanas son George Floyd. Ya no puedo callarme más”.