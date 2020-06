Amaral, Bunbury, Luz Casal, Alfred… y Loquillo a su manera despiden a Pau Donés

La muerte de Pau Donés de Jarabe de Palo a los 53 años, a consecuencia del cáncer que padecía y que le fue diagnosticado en agosto de 2015, ha conmocionado al mundo de la música. Tras conocerse la noticia, colegas y seguidores del músico se han volcado en las redes sociales para despedirle.

Entre los mensajes más bonitos dejados en redes para despedir a Donés se encuentra el de Amaral, que han recordado la época en que telonearon a Jarabe de Palo: “Conocimos a Pau Donés al poco tiempo de llegar a Madrid y compartimos escenario una divertida noche en Libertad 8. La generosidad de Pau hizo que volviéramos a compartir escenario muchas veces más como teloneros de Jarabe de Palo. Nadie nos conocía, así que Pau salía a presentarnos para que la gente nos recibiera con más cariño. ¡Y vaya si lo hacían!” Por su parte, Bunbury ha recordado las veces que se reencontró con Pau Donés en otros lugares del mundo y ha revelado que le dejó prestado a su amigo el bajo con el que ha grabado todas las maquetas de ‘Tragas o escupes’, el último trabajo de Jarabe de Palo.

También Luz Casal, que ha compartido un precioso mensaje dirigido directamente a Donés (“supe, cuando hablamos por teléfono, que te estabas despidiendo de mí”), o Alfred García, que era amigo del músico, entre otras personalidades del mundo de la música como Alejandro Sanz, Pablo Alborán o Rozalén, han lamentado la muerte del músico en las redes. También Loquillo lo ha hecho, aunque a su manera y ganándose algunas críticas por su egocentrismo: “Recuerdo la primera vez que conocí a Pau Donés. Guardaba un autógrafo mío que le había firmado yo cuando aún no se dedicaba a la música” han sido sus palabras.

Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las làgrimas, me imagino a [email protected] Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo.

