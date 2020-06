Bob Dylan revela el tracklist de ‘Rough and Rowdy Ways’ a 7 días de su lanzamiento

Bob Dylan se está beneficiando de los nuevos tiempos de la industria musical para sorprendernos y es tan sólo hoy, a 7 días de su lanzamiento, cuando nos revela la secuencia de su nuevo álbum, el primero con material inédito desde 2012, año en que se editaba ‘Tempest‘. Este nuevo trabajo lleva el título de ‘Rough and Rowdy Ways’ y verá la luz el 19 de junio, conteniendo los 3 sencillos que hemos conocido hasta ahora.

Eso incluye su miniéxito de 17 minutos sobre el asesinato de John F. Kennedy, que cerrará este largo de apenas 10 canciones; el single ‘I Contain Multitudes’, inspirado en Walt Whitman, que será el encargado de abrir; y el tema que sucede a este en la secuencia es ‘False Prophet’, que ya puede escucharse.

En este último corte de blues decadente, Dylan interpreta a un canalla con una historia que contar, a un alma en pena que, desde el “inframundo”, recuerda su vida con desidia: “soy el enemigo de la traición y de la disputa, soy el enemigo de la vida vivida sin sentido y no vivida, y voy solo hacia donde los hombres solitarios van”, canta antes de describir su “fantasmal aspecto” y sobre su deseo de cobrar a alguien venganza. Un entretenido poema por parte del ganador del Nobel de Literatura. Tracklist:

01 I Contain Multitudes

02 False Prophet

03 My Own Version of You

04 I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You

05 Black Rider

06 Goodbye Jimmy Reed

07 Mother of Muses

08 Crossing the Rubicon

09 Key West

10 Murder Most Foul