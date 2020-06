Sorpasso: la canción más reproducida de Katy Perry en Spotify no es la que esperabas

Mientras ‘Daisies‘ pelea por sobrevivir muy a duras penas en las listas de éxito tras haber sido top 40 por los pelos en UK y EE UU -en su cuarta semana sube del puesto 61 al 60 en Reino Unido, y en su tercera sube del puesto 79 al 74 en Estados Unidos-, otra canción de Katy Perry consolida su reinado en su discografía. Y no es ‘Roar’ ni ‘California Gurls’ ni mucho menos ‘Swish Swish’ una vez pasada la moda del bailecito. Ojalá ‘This Is How We Do’… pero no.

En las últimas semanas hemos visto cómo una canción superaba los streamings de la mismísima ‘Dark Horse’ en la plataforma de streaming líder, Spotify. Se trata de ‘Feels’, aquella canción que salía casi a la vez que ‘Witness’, salvó el pescuezo de Katy Perry al ser incluida en un disco de Calvin Harris, también con la colaboración de Pharrell y Big Sean.

Perry cantaba el estribillo de un tema que ofrecía una visión más dulce de la cantante, incluso en su videoclip, tras el que muchos se preguntaban si la cosa no sería que tenía que dejarse el pelo largo para triunfar. ‘Feels’ era número 1 en Reino Unido y número 20 en Estados Unidos -donde Calvin Harris es menos famoso- y a día de hoy supera los 710 millones de streamings en Spotify frente a los 680 de ‘Dark Horse’. Pero además, continúa varios puestos por encima de ‘Dark Horse’, por lo que a nadie sorprenderá que la diferencia se amplíe y este sea recordado como el mayor éxito de Katy Perry al menos en esta influyente plataforma.

Porque Youtube, en cambio, ofrece un panorama muy diferente: ‘Feels’, con “solo” 530 millones de visualizaciones, ni siquiera es uno de los 10 vídeos más vistos de Katy Perry, tabla liderada por ‘Roar’ con 3.100 millones de visualizaciones (!!!!) y ‘Dark Horse’ con 2.800.