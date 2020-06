Canción del Día: sólo Charli XCX podía convertir la cuarentena en luna de miel

El sexo puede haber sido deprimente durante el mayor apogeo de la pandemia del coronavirus para media humanidad, pero no para Charli XCX. La cantante, que ha creado y publicado un disco durante la misma, estaba confinada con su pareja, con la que vivía una crisis, y al contrario de lo que ha pasado a mucha gente, la convivencia ha reforzado su ración. Así se manifiesta en el single que más ha gustado a los seguidores de Charli pese a ser el segundo y no el primero.

‘claws’ es una declaración de amor en la que la artista repite hasta la saciedad: “me gusta, me gusta, me gusta todo sobre ti”, además de insistir: “me gusta cómo piensas, me gusta tu sonrisa, me gustan tanto tus ojos que podría morir”. Entre referencias a tener la sensación de “volar” o estar siempre de “fiesta” cuando se está enamorado, hallamos una bastante curiosa a Jeremih, suponemos que referida al intérprete que triunfaba hace 10 años con ‘Birthday Sex‘, otra canción de estribillo dedicado, en el que él no “soñaba” sino “con su amor”.

Charli XCX ha sido muy abierta sobre el contenido de ‘claws’ llegando a sacar a su pareja en su videoclip, y explicando en Apple Music: “Mi vida romántica ha renacido por completo. Tan pronto como escuché la base de Dylan Brady, supe que necesitaba hacer una canción de luna de miel despreocupada. Cuando estás fascinada por alguien y lo adoras, todo te hace sentir la emoción de estar como en una película. Está bien que mi novio haya visto que puedo escribir canciones positivas y alegres sobre nosotros, porque la mayoría de las que he hecho hasta ahora son tristes y de corazón roto”. Doble mérito, por tanto, el de conseguir transmitir también a través del optimismo, manifestado en melodía en general, en un fantástico post-estribillo y en el inesperado giro final.



