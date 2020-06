Omar Montes pide perdón tras acudir a una macrofiesta en Madrid en fase 2

Omar Montes ha sido hoy noticia y no precisamente por su labor humanitaria en el humilde barrio madrileño de Carabanchel durante la covid-19, sino más bien todo lo contrario. El compañero de Bad Gyal en el macrohit ‘Alocao’, número 1 y multiplatino en España, ha sido visto en una fiesta multitudinaria en las redes sociales, de celebración en compañía de decenas de personas. Aparentemente se celebraba un evento de lanzamiento de su nuevo single ‘Tinder’ con Arce, que está arrasando en Youtube, al que han asistido unos influencers.

El vídeo ha sido despellejado en las redes sociales, pues Madrid, una de las comunidades más afectadas por el coronavirus, continúa en fase 2. Hasta el punto de que la Comunidad gobernada por el Partido Popular ni siquiera ha pedido el paso a fase 3 este lunes. En la fase 2 solo se permiten reuniones de hasta 15 personas y con mascarilla, norma que Montes se ha saltado a la torera, siendo criticado en las redes sociales por cientos de usuarios que le han convertido en “trending topic”.

Montes ha decidido colgar en Twitter el siguiente mensaje: “Lamento mucho la situación en la que me vi envuelto ayer y pido perdón a todas las personas que con razón se hayan sentido ofendidas por mi comportamiento irresponsable. Estamos viviendo una situación muy difícil y reconozco que ayer no actué de la forma adecuada y lo que hice, no es un buen ejemplo para toda la gente que me sigue y disfruta con mi música. En verdad solo fui a promocionar un tema y no me imaginaba que me iba a encontrar eso… pero de todos modos quiero pedir perdón y que la gente tome conciencia de que eso está mal echo” (sic).

Omar Montes, Susana Bicho, El Feroz y mas famosos en una fiesta ilegal. Gente como esta tira por el suelo los miles de fallecidos que han habido y todo el esfuerzo que han hecho sanitarios, policia, y la mayoría de españoles. REPUGNANTE ! pic.twitter.com/5xVIvS6OVv — Jorge Barranco (@JorgeRBarranco) June 13, 2020