Eurovisión confirma fechas de su edición de 2021, con sede en Rotterdam

Eurovisión ha confirmado que su próxima edición, la que este año ha tenido que ser cancelada debido al coronavirus, en la que ha supuesto la primera vez que el festival decide cancelar una edición en 64 años de historia, tendrá lugar en Rotterdam (que iba a ser la sede del festival en 2020) los días 18, 20 y 22 de mayo de 2021.

Se sabía que Blas Cantó, que iba a representar a España en Eurovisión este año con ‘Universo’, había aceptado la invitación del festival de hacerlo el que viene, y también que esto sería con la condición de llevar una canción totalmente nueva al certamen. La noticia no podía ser mejor para cualquiera que escuchara ‘Universo’ y se topara con una canción exageradamente dramática y pasada de rosca en cuanto a producción, que pertinentemente pasaba desapercibida en las listas de éxito españolas.

El cantante parece estar haciendo los deberes, porque en declaraciones a RTVE, ha dicho que, para Eurovisión 2021, presentará algo “totalmente distinto” a ‘Universo’. “Podemos llevar una canción más rápida o como sea pero que no me esperen bailando porque yo no sé bailar” han sido sus siguientes declaraciones. “Voy a estar concentrado cantando y la voz limpia”. Habrá que esperar si Blas apuesta por un baladón, una canción disco ahora que ha vuelto la música disco, o algo totalmente inesperado.