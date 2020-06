Duffy estrena la balada ‘River in the Sky’

Duffy ha estrenado una canción nueva en su página de Instagram, la cual vuelve a no estar disponible en las plataformas de streaming habituales, como ya era el caso de una ‘Something Beautiful‘ que la cantante británica decidía simplemente lanzar en un programa de la radio británica, para no ser escuchada nunca más.

La nueva canción de Duffy se titula ‘River in the Sky’ y es una bonita balada a piano en la que la autora de ‘Rockferry’ canta sobre una presencia que le visita por las noches, cuando está «sola en la oscuridad», y le «cubre pacientemente mientras aprende a lidiar con el dolor». «Si me permito volver al pasado, veo la tristeza en sus ojos», canta, «sabía que las lágrimas iban a ir y venir como un río en el cielo».

Duffy ha sido noticia este año por revelar haber sido secuestrada y violada en el pasado, explicando que este ha sido el motivo de su larga ausencia de la industria de la música. Recientemente, la cantante de ‘Mercy’ publicaba un texto llamado ‘The 5th House’ en el que detallaba esta experiencia con pelos y señales, advirtiendo de su dureza. Duffy dedica ‘River in the Sky’ a los «tiempos mejores que se avecinan».