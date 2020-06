Annie anuncia su primer disco en 11 años y presenta la nocturna ‘American Cars’

Annie, la cantante noruega que se diera a conocer a principios de los años 2000 con hitazos como ‘Greatest Hit’ o ‘Heartbeat’ y con su debut ‘Anniemal’, álbum de electropop clave de las últimas dos décadas; para después sucederlo con un disco tan entretenido -pero que se hizo esperar demasiado- como ‘Don’t Stop‘, vuelve con su primer largo en 11 años. ‘Dark Hearts’ sale el 16 de octubre y, en palabras de Annie, es la «banda sonora de una película que no existe».

En 2018, Annie contaba a JENESAISPOP que había estado trabajando en nueva música con Stefan Storm de The Sound of Arrows, y este es de hecho el productor oficial de ‘Dark Hearts’, así como de su sencillo principal, ‘American Cars’. Se trata de un nocturno y atmosférico medio tiempo synth-pop que remite al sonido de los renovados Italians Do it Better y por tanto de la influyente BSO de ‘Drive‘… si bien la cantante noruega apunta a una inspiración concreta, la controvertida película ‘Crash’ de David Cronenberg.

La artista, que explica ha grabado la mayor parte de ‘Dark Hearts’ embarazada, alternando la grabación de tomas vocales con visitas al cuarto de baño para potar (tal cual lo dice), no ha estado parada en todos estos años en que no ha publicado disco largo: en 2015 editó el EP ‘Endless Vacaction‘ y en 2013 el EP ‘A&R‘. Sin embargo, se echaba de menos un disco de Annie de verdad, sobre todo después de tantos años. Y además no será cortito.

‘Dark Hearts’:

01 In Heaven

02 The Streets Where I Belong

03 Dark Hearts

04 Miracle Mile

05 Corridors of Time

06 Forever ’92

07 American Cars

08 Mermaid Dreams

09 Stay Tomorrow

10 The Countdown to the End of the World

11 The Bomb

12 The Untold Story

13 It’s Finally Over