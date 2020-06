Italians Do It Better tiene “sangre fresca”: ¿cuáles son las nuevas apuestas del sello?

El pasado mes de febrero se cumplían 10 años de una histórica gira que trajo por primera vez a España a Johnny Jewel y un par de las referencias más importantes de su sello Italians Do It Better, Glass Candy y Desire. Por aquel entonces, la importancia e influencia de este singular esteta, músico y empresario apenas había empezado a mostrar la patita por debajo de la puerta. Puerta que echaría abajo dos años después con la inclusión de temas de sus grupos, Chromatics incluidos, en la célebre e influyente banda sonora de la película ‘Drive’. Foto interior: Lou Rebecca; foto exterior: MOTHERMARY, por Anya Broido.

Desde entonces, la posición de Johnny Jewel, co-director del sello junto con Mike Simonetti (amén de productor de una gran parte de sus referencias), no ha hecho sino acrecentarse y hacerse más y más popular. Gracias a los álbumes de Chromatics y sus trabajos en solitario –incluyendo una BSO para el regreso de ‘Twin Peaks’–, ha consolidado la imagen y el sonido de su sello como una marca claramente reconocible que ha alcanzado incluso el pop mainstream, como atestigua ‘After Hours’ de The Weeknd.

Pero, tras esos hitos, IDIB necesita alimentarse y crecer con “sangre fresca”. Así, precisamente, se llama la playlist del sello en Spotify que recoge sus nuevos lanzamientos, entre los que encontramos a toda una nueva generación de músicos que están llamados a revitalizar y amplificar el alcance de la marca Italians Do It Better. A la espera de la publicación de un nuevo disco de Desire y quién sabe si el ya legendario ‘Dear Tommy’ de Chromatics, seleccionamos los diez nuevos talentos más atractivos del sello norteamericano.

Club Intl

Tras este nombre que alude a la presencia de un club nocturno en el piso superior al estudio en el que trabajan y la influencia de eso en su sonido, no se esconde otro que John Eatherly. Eatherly es un inquieto artista al que conocimos años atrás como miembro del grupo The Virgins primero y de Public Access TV después. Junto a Maxwell Kamins –del dúo Cults–, ha creado este alter ego que en su single debut ‘Crush’ combina synthpop con un punto estridente y la melancolía de un crooner.



Dlina Volny

La búsqueda de nuevos talentos de Jewel le ha llevado hasta Bielorrusia. De allí procede este trío que dice inspirarse “en el pop soviético y la arquitectura brutalista”. Rasgos que ya aparecían en su EP debut autoeditado en 2016, ‘Neizmerima‘, y que ahora ha cristalizado en los fantásticos ‘Do It’ y ‘I’m Not Allowed‘, sus primeros trabajos en la factoría de Jewel y Mike Simonetti, anticipos de un próximo álbum. Una vez más, sintetizadores retro y bajos post-punk son el recurso principal para el pop de este combo de Minsk con voz femenina.



Double Mixte

Clara Apolit y Thomas Maan son dos jóvenes artistas unidos por su interés común en una narrativa poderosa y la música del cine francés de los años 70. Una vez se conocieron en París, pronto decidieron hacer música juntos bajo el tan aséptico como descriptivo (y tenístico) nombre de Double Mixte. El pasado año editaban ‘Romance Noire’, un primer EP auspiciado por Jewel, que enseguida se interesó por sus paisajes instrumentales, cinematográficos y nocturnos, sobre los que Apolit desarrolla narraciones, como en el corte titular, o, como en ‘November’, alguna pincelada melódica.



JOON

Yasmin Kuymizakis es una artista maltesa que, a través de la plataforma Malta Sound Women Network, pretende incitar a otras mujeres de la isla mediterránea a compartir sus conocimientos de producción, grabación, arte y tecnología, Ella misma compone, interpreta y produce su propio material, como esta fascinante y minimalista ‘E.T.’ que ha editado como single Italians Do It Better y que expande el universo sonoro del sello.



Jorja Chalmers

Esta artista australiana tiene ya una carrera muy consolidada como saxofonista y teclista de directo para grupos y artistas como Take That, The Ting Tings y Bryan Ferry, nada menos. Su bio, no sin su buena dosis de romanticismo, habla de cómo, tras empaparse en sudor interpretando canciones de Ferry y Roxy Music, trabajaba en sus propias canciones al llegar a su hotel. El resultado, condensado en el álbum ‘Human Again’, la acerca al ‘Low’ del tándem Bowie/Eno, a Laurie Anderson o a la música (también a las películas, cómo no) de John Carpenter.



Kraków Loves Adana

Para los aficionados al tecnopop oscuro tiznado de feedback de guitarras eléctricas este dúo de Hamburgo no será tan nuevo: Deniz Çiçek y Robert Heitmann comenzaba su andadura allá por el año 2010 con el álbum ‘Beauty’, logrando que canciones de sus álbumes posteriores como ‘Never Quite Right‘ o ‘American Boy‘ fueran pequeños éxitos del underground alemán. Sin embargo, su espaldarazo internacional llegará con la publicación de ‘Darkest Dreams’, un quinto largo que llega en otoño con el auspicio de IDIB, adelantado ya por tres singles en los que Çiçek toma los mandos de la producción en solitario y enfatiza su llamativa voz grave.



Lou Rebecca

Otra artista que había emergido por otros medios pero ahora encuentra un inmejorable altavoz en el sello de Portland es la francesa Lou Rebecca. Hija de músicos, fue invitada a tocar el piano desde los cinco años y educada entre música cinematográfica, clásica y jazz. Pero años más tarde quedaría fascinada por la música electrónica y el synthpop de los 80, como muestran su EP debut homónimo y su primer largo ‘Restless‘, que cuenta con una colaboración (en ‘To Keep You’, su último corte) de Alan Palomo, Neon Indian. El disco ha sido reeditado por Italians, y uno de sus temas más inmediatos, el sensual ‘Bonbon’, ha sido objeto de una potente remezcla por parte del capo del sello.



MOTHERMARY

Una estricta educación en la religión mormona marcó profundamente en su infancia a las gemelas (exactamente iguales) Elyse & Larena Winn, originarias de Montana pero radicadas en Nueva York. Una educación que les generaba grandes dudas por el racismo, la homofobia y el sexismo que contenía y con los que no comulgaban (“nos lavaron el cerebro al completo”, reconocen). Por eso decidieron bautizar su proyecto musical como la madre de Dios, para “reescribir su historia” y reivindicar el papel de la mujer como creadora, no como un ser de segunda clase, que es como ellas eran tratadas. Así, tiene perfecto sentido que su single debut fuera una adaptación muy personal de ‘Barbie Girl’ de Aqua. Y, ya con su primer single propio, ‘Catch Fire’, avanzar en una dirección propia que habla de satisfacción femenina, retorciendo el pecado original. Sus visuales, por cierto, son parte fundamental del proyecto.



Orion

El misterio envuelve a este proyecto del que apenas sabemos que proviene de Rhode Island, que cuenta con una voz femenina y que están fascinados por la estética cyberpunk y el cine giallo. Perfectos, por supuesto, para los estándares IDIB. ‘Dystopian Fantasia’ es el título de su álbum que publicará el sello antes de que acabe este año y que, a tenor de los adelantos ‘Time For Crime‘ y ‘I Want You So Bad’, hará salivar a los fans del italo disco y los sintes analógicos.



Pink Gloves

Nuevamente, la vieja Europa dota de nueva savia al proyecto editorial de Portland. En este caso, hablamos de un trío de Praga comandado por Petr Pliska que debutaba tímidamente a mediados de la pasada década con singles como ’80’s Girls’. Pero el año pasado les llegaba su gran oportunidad de mano de Jewel, que producía su EP debut ‘Los Angeles‘, en el que incluían una infalible versión de ‘Dancing On My Own’ de Robyn junto con temas tan bonitos como el titular. A principios de año, tras haber teloneado por Europa a Chromatics y Desire, presentaban una ‘Where Is The Love’ que avanza su álbum debut.