Leiva protagoniza un especial de ‘La hora musa’ por el Día de la Música

Este año el Día Europeo de la Música coincide en domingo, lo cual podría haber sido la ocasión perfecta para una celebración llena de conciertos por doquier… de no encontrarnos en una situación tan complicada para la música en directo, derivada de la pandemia de Covid-19. Aun así, sigue siendo una fecha muy señalada para los melómanos y no está exenta de una programación especial en La 2, cómo no. Y lo hará con un especial de ‘La hora musa‘, el programa de actuaciones en directo y entrevistas que vino a suplir un hueco en el prime-time (bueno, más o menos, porque acabó emitiéndose superadas las 23:00h) que había durado demasiados años.

Esta noche a las 22:30h se emite en el segundo canal de RTVE un programa conducido como siempre por la artista mallorquina Maika Makovski, cuyo principal reclamo será Leiva. El solista madrileño que, tras años en el grupo Pereza, mantiene el rock como superventas en España y llena pabellones de todo el país, gracias a discos como el reciente ‘Nuclear‘. El programa se centra en una actuación acústica suya en un espacio natural –que incluirá un dueto con la presentadora–, más una entrevista en profundidad con él.

Juntos también recordarán algunos de los mejores momentos de las dos temporadas emitidas del programa, con nombres como Franz Ferdinand, Texas, The Waterboys o Manolo García Además, completan este especial dos reportajes con la presencia, entre otros, de Santi Balmes, vocalista de Love of Lesbian, el cantautor Ferran Palau y el periodista musical Jordi Bianciotto: uno sobre las iniciativas del sector musical y otro sobre cómo poder disfrutar de la música en directo durante los próximos meses.