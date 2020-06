El libro ‘El método Bunbury’ cuestiona la originalidad de las letras del cantante

Esta semana se publica un libro llamado ‘El método Bunbury’ en el que Fernando del Val, autor de varios libros y galardonado con el premio Ojo Crítico de Poesía de 2018, analiza las letras de la carrera en solitario de Enrique, en plena promoción de su nuevo álbum ‘Posible‘, y también de Héroes el Silencio. Según la sinopsis del libro «más de medio millar de versos a lo largo de catorce discos son, en realidad, de Gabriel Celaya, Blas de Otero, César Vallejo, Mario Benedetti, Fernando Arrabal, José Gorostiza, Pablo Neruda, Antonio Gamoneda, Pedro Casariego, Nicanor Parra y Felipe Benítez Reyes, entre otros muchos».

En El País aparecen varios ejemplos, por ejemplo, sobre la conocida letra de ‘La chispa adecuada’. “Las palabras son como avispas” es un texto de ‘La bicicleta del condenado’ de Fernando Arrabal, si bien allí continuaba “y la calle como un cohete cuando te espero” en lugar de “y las calles como dunas”. Después hay otra coincidencia en los mismos canción y libro. De “tengo un ataúd para tus besos y una corona para tu pelo” a “en un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo”.

El País ha publicado un largo reportaje sobre ‘El método Bunbury’, obteniendo declaraciones benevolentes hacia Enrique de dos de los autores citados, Sánchez Dragó y Arrabal. También se ha llegado al mánager de Bunbury, quien ha respondido: “El 99% de los artistas beben de fuentes artísticas: de poetas, de pintores, de cineastas… de gente que ama el arte. Eso es inspiración. Considero que el libro está escrito por alguien que ha dedicado su tiempo a hacer daño. Y quien amplifica, no sé si consciente o inconscientemente, también está dedicando su tiempo a hacer daño. No se lo voy a enviar a Enrique [Bunbury], porque no me gusta hacer daño. Quizá mi obligación como mánager sea enviárselo, pero no lo voy a hacer porque no voy a participar de este aquelarre. Y creo que el que ha hecho este libro (teniendo en cuenta lo mínimo que me han enviado y he tenido opción de leer), está echando paladas de mierda. Una canción puede tener 50 frases. El autor del libro busca una de Mario Benedetti, otra de Sánchez Dragó… hace su cóctel, lo agita, y cuando lo esparce, llega a un periodista y él lo amplifica. Misión cumplida”.

El autor ha indicado al mismo diario: “Creo que Bunbury se va a quedar sorprendido cuando lea todo lo que ha sido capaz de hacer. No creo que sea consciente. Yo creo que si se lo lee lo va a entender. No es un punto vista destructivo o agresivo hacia él. Hay muchas zonas del libro en las que le pongo muy bien, como músico, como compositor, como cantante…””. El libro está editado por Difácil.