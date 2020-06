«No soy racista pero, no soy machista pero»: Parquesvr intentan su canción del verano

Parquesvr, el grupo de rock duro lo-fi surgido de las cenizas de formaciones como El Páramo, Persons, Sou Edipo o Escombro, y autor en 2019 del disco ‘Talego Quini’ y este año del single ‘Fiesta Virtual’ con Ou Maca Lopes, ha publicado un nuevo single que supone una reinvención sonora en toda regla por parte de la banda liderada por Javi Ferrara.

El nuevo single de Parquesvr, banda que hemos destacado en alguna edición de Sesión de control, se llama ‘Pero’, es bailable y festivo y presenta una clara influencia de la música tradicional cubana, además de un sonido mucho más claro y nítido que el de grabaciones anteriores del grupo. Noticia también es la letra de este ‘Pero’ que se burla de los discursos negacionistas de esa parte de la población española que expresa ideas machistas o racistas sin saberlo o, peor aún, sin querer admitirlo.

«Yo no soy racista pero en realidad reciben más ayudas que todos los demás», «yo no soy racista pero todos los que vienen, vienen a robar», «yo no soy un facha pero eso de exhumar, que dejen a los muertos descansar en paz» o «yo no soy machista, pero la verdad es que tú con esa falda quieres provocar» son algunas de las rimas perpetradas en esta composición cuyo estribillo realiza el juego de palabras obligado entre «pero» y «pepero». Un posible hit del verano underground como los de Leticia Sabater, a la que Ferrara también ha copiado el acento latino impostado.