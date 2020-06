Canción del Día: Malamute «honran» con «el videoclip barato definitivo» a ‘La espiral’, su oda a la inmadurez

«Malamute somos Irene y Diego. Montamos la banda como broma, mandándonos whatsapps con frases de canciones que aún no existían. De la broma salieron varias canciones que nos gustaban, empezamos a dar algunos conciertos y en noviembre de 2019 sacamos el primer EP con (el sello barcelonés) Snap! Clap! Club». Así de modestamente se autopresenta este dúo. Lo que no dicen es que, pese a comenzar «de broma», hasta el momento sus canciones se cuentan por himnos de twee pop con un puntito punk, al estilo de Los Fresones Rebeldes, los primeros La Casa Azul, TCR, Cariño… ‘Paciencia’, ‘Monstruos gigantes destruyen Santander‘ y ‘Ciencia ficción‘ se han convertido en pequeños hits de la intraescena independiente por méritos propios, a los que a principios de este año sumaban la rabiosa y más autotuneada ‘Buenos días‘.

Pero su cima está por llegar, como acaban de demostrar con ‘La espiral’, esta vez editada en 7″ por el sello que acoge a Melenas, Confeti de Odio, Sandré o Rebe en colaboración con High Five Records, editorial que comanda Guillermo Farrés (Wild Honey). En apenas un par de semanas ha superado por mucho en streamings a su anterior canción más escuchada hasta ahora (‘Paciencia’), y eso que era, de algún modo, un descarte del EP. «Probablemente por falta de criterio», dicen ellos mismos.

Y lo cierto es que sí, no podemos explicarnos como semejante pelotazo pop se pudo quedar fuera del disco, pero en cierto modo lo celebramos porque ahora se coge con más ganas este single que, muy apropiadamente, cuenta con portada de nuestra estimada ex-colaboradora Olaya Axolote (Axolotes Mexicanos). Se trata de un pildorazo de pop de guitarras con teclados y ritmo bailable –»pogo de dormitorio», lo define con tino su nota de prensa– que pide la escucha en bucle por su melodía del todo memorable. Y también por esa letra que no es otra cosa que una oda a la inmadurez de alguien que «junta dinero para ir a festivales» mientras sus amigas «hablan de problemas reales». Pero, aunque no podamos confesarlo, en realidad también anhelamos entrar en esa «espiral de autodestrucción, de acabar fatal», de avergonzarnos de nosotras mismas. «Sería tan guay si tuviera carisma…»

Para coronar este lanzamiento, hoy estrenamos en JENESAISPOP el vídeo oficial de la canción que, por supuesto, ha sido creado durante el confinamiento por la pandemia. Por eso, a Diego (que no es otro que Diego Jiménez –o Diego Discorosa–, autor de incontables videoclips para Natalia Lacunza, La Estrella de David, Los Punsetes, La Bien Querida, largo etcétera) no se le ha ocurrido otra cosa que, en la espiral de vídeos cutres y baratos a la que hemos estado sometidos, hacer «el videoclip barato definitivo». Un popurrí de recursos de andar por casa que hemos visto hasta la saciedad llevados al extremo y con el sarcasmo por bandera, con Irene como esforzada (es un decir) protagonista.



