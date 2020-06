Kelly Lee Owens deja ver su lado más dream pop y personal en ‘On’

Kelly Lee Owens, autora de un notable álbum homónimo hace unos años, sacará su nuevo disco ‘Inner Song’ el próximo 28 de agosto. De él ya hemos conocido un par de singles como ‘Melt!’ y ‘Night’. El tercero ‘On’ es otro acierto en lo que ella misma ha definido como su “canción más personal”. “Las dos partes de la pista reflejan la triste aceptación de la verdad y después la feliz liberación de las secuelas que quedan de eso. Esto puede percibirse en la producción y los arreglos del tema, la primera mitad sónicamente conecta con las revelaciones interiores y la segunda mitad con la liberación en acción”.

Entenderéis perfectamente lo que Kelly Lee Owens quiere decir cuando escuchéis esta producción en su primera mitad entregada a un onírico dream pop, conectado también con el pop sintético de Labrador Records, en el que la escuchamos decir: “esto tiene que seguir adelante / a mi manera, estoy pasando página”. Y después, el pasaje instrumental está a medio camino entre el techno más melódico (el que hemos visto en el single ‘Melt!’), y la indietrónica de gente como Postal Service.

La artista ya ha concedido una entrevista a Loud and Quiet en la que habla sobre este tema. Cuando le preguntan si estamos ante un disco de ruptura, responde: “lo que he decidido es no divulgar demasiados detalles, sobre todo cuando involucran a otra persona. Pero el disco se centra mucho en la pérdida. Lo que he descubierto es que incluso en el más oscuro y profundo de los momentos, aunque sea un poco “cheesy”, hay esperanza. Y siempre hay algo de esperanza en mi música. Es la melancolía de una chica de Gales. No puedo evitarlo. He intentado escribir algo en acordes mayores y simplemente no puedo hacerlo”.

El vídeo ya estrenado relata el viaje de un hombre con su perro, en el que él, de repente, sangra.



