‘¡Hoy no!’ nos devuelve a la mejor Mónica Naranjo en 1 década o 2: así sí se hace una versión

Parte de la redacción evalúa el single principal de ‘Mes Excentricités, 2’.

«Si bien es cierto que el encanto único de ‘Never Trust a Stranger’ es difícil de emular, lo cierto es que Mónica Naranjo ha sabido apoderarse de este hit de la infravalorada Kim Wilde y convertirlo en un poderoso número propio. Tanto que no desentona, ni mucho menos, entre los grandes hits de la diva pop de Figueras. Si bien la producción tiene un punto rococó que entronca con la Mónica excesiva –la misma que transforma, cómicamente, «estrella» en «estrecha»– de los últimos años, en este caso se «sacrifica» para no desvirtuar la maravillosa producción melódica del original. Cierto es que el rollo Sophie Ellis-Bextor pasada por el tamiz de Xenomania o Pet Shop Boys tiene un punto demodé, pero en este caso eso no hace sino añadir encanto a una versión digna de sudarse con las manos en el aire. Ojalá Fangoria hubieran tirado por aquí en sus discos de versiones. Ojalá Mónica se decida a seguir esta senda de un pop más directo en próximos lanzamientos». Raúl Guillén.

«Como gran intérprete que es, en ‘¡Hoy no!’ Mónica Naranjo transforma la canción original de Kim Wilde, pegadiza pero inofensiva, en una bestia dance digna de sumarse a su repertorio de temazos bailables a la par que orgullosamente horteras. De hecho, ‘¡Hoy no!’ presenta alguna similitud obvia con ‘Sobreviviré’, otra versión: en ella, Mónica eleva ‘Never Trust a Stranger’ a un lugar mucho más feroz y excesivo, adaptándola a su personalidad, pero es que esa frase «y yo me sentí una mierda, pero hoy no» no puede sino recordar a la mítica «puta realidad» de ‘Sobreviviré’. Introducir la palabra «mierda» en una canción pop no parece tarea fácil, pero Mónica Naranjo lo hace sin esfuerzo». Jordi Bardají.

«Qué poquito habíamos hablado de Kim Wilde en 14 años de site: el día que se declaró el Estado de Alarma en 2010 por su tema ‘Chaos at the Airport’, una playlist sobre una canción que parece de los 80 y otra que lo es, el artículo sobre las influencias de ‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa… y poco más. Solo por eso hay que agradecer a Mónica Naranjo esta reivindicación que además no lo es de su canción más conocida. La Pantera hace una revisión actualizada -entre el italo y los tiempos del big beat y el jungle- y eufórica de ‘Never Trust a Stranger’ que, en su vídeo, se transforma en una celebración de la conducción por una gran ciudad sin capota ni mascarilla, no importa la dirección. Es la mejor Mónica en años o décadas: no supera la ida de olla de ‘Europa’, pero se agradece que vuelva a hacer una canción pop relativamente normal como en los tiempos de ‘Palabra de mujer’. Los arreglos, gloriosos, recuerdan a los de ‘Eloise’ de Tino Casal o ‘Never Can Say Goodbye’ de los Communards, grabaciones tan buenas que se te olvidaba que eran sendas adaptaciones». Sebas E. Alonso.