¿Consigue Trump «lo que quiere» cuando artistas como Rolling Stones demandan que no use sus canciones?

The Rolling Stones han anunciado que emprenderán acciones legales severas contra el presidente Donald Trump por haber vuelto a usar su canción ‘You Can’t Always Get What You Want‘ –incluida en su álbum de 1969 ‘Let It Bleed’– en un mitin. Ocurrió en el fallido mitin de Tulsa, Oklahoma, ya famoso no solo por el boicot que sufrió por parte de fans de K-pop y de la red social china Tik Tok sino también por el rechazo de los herederos de Tom Petty al uso de la canción ‘I Won’t Back Down’ en dicho encuentro político. Los Stones han emitido un comunicado en el que indican que «están trabajando con BMI –organización que gestiona derechos de autor en EEUU– para impedir a Donald Trump usar sus canciones en futuras apariciones políticas», amenazando con una demanda.

La cuestión es que, a diferencia de lo que sucedía con Petty, no es la primera vez que Trump usa esta canción de Rolling Stones, puesto que ya lo hizo tras su victoria electoral del año 2016. Ya entonces recibió una petición de «cease and desist» –es decir, una petición a priori amistosa para que desista de su acción– para que no usara en sus apariciones esta u otra canción de Rolling Stones sin permiso expreso del grupo. Algo que ha parecido importar bien poco al líder del Partido Republicano, que no solo no lo ha cumplido sino que insiste en usar la misma canción, con la que pretende ironizar contra de sus detractores, que, parafraseando el título de la canción, «no conseguirán lo que quieren»: verle fuera de la Casa Blanca. Insistiendo, el que parece que sí consigue lo que quiere es el propio Trump, polarizando a la opinión pública y, sobre todo, desviando la atención mediática de problemas más acuciantes en Estados Unidos como la pandemia de Covid-19 o el racismo sistémico contra el que multitud de ciudadanos llevan semanas manifestándose.

The Rolling Stones, por cierto, reaparecían en plena pandemia con una canción nueva, ‘Living In A Ghost Town’. Se trata de su primera nueva composición original que ve la luz desde el año 2012, y forma parte de un álbum que llevan preparando desde que el pasado año Mick Jagger se recuperara asombrosamente bien de una dolencia cardíaca que obligaba a cancelar su última gira mundial. Jagger y Richards aseguraron que entendían que la crítica situación vivida en la cuarentena hacían especialmente propicia la publicación de esta canción al margen de dicho disco.