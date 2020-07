Stay Homas / Desconfination

Visualízate a ti [email protected] probando a ponerte sin atisbo de ironía, por auténtico gusto, una playlist –asumo que no tienes a mano las cassettes, un reproductor de cintas magnéticas o ambas– con las «mejores» canciones de La Trinca, Pepe Da Rosa o Fernando Esteso (con permiso de la excelsa ‘Soy un vividor‘, ojo). Al margen de que las encontrarás (divertida o terroríficamente, según te venga) incorrectas políticamente, probablemente no las verás la supuesta gracia al escucharlas fuera de tiempo y contexto. Pues algo así, exagerando mucho (mucho mucho), es lo que sucede al enfrentarse al EP debut oficial, publicado por la multinacional Sony Music, de Stay Homas, el trío creado por tres músicos barceloneses que compartían piso durante el duro confinamiento por la pandemia de Covid-19 (que, por si no lo habíais notado, no se ha ido, sigue ahí) y que mostraron un enorme ingenio, tanto musical como lírico, para darle la vuelta a la situación y poner un poco de comedia al asunto en sus composiciones. Hasta ahí, bien, pero lo cierto es que, semanas después, ha perdido su punto.

Klaus, Guillem y Rai pasaron así de ganarse el pan tocando con Búhos, Doctor Prats o Nil Moliner, grupos especialmente populares en Cataluña, a ser casi minicelebridades por sí mismos sin salir de la azotea de su casa en Barcelona, primero atrayendo a colaborar con ellos a lo más granado del panorama estatal –desde desconocidos como Ahyvin Bruno hasta el popularísimo Pablo Alborán, pasando por Manu Chao, Sílvia Pérez Cruz o El Kanka, ganándose elogios del mismísimo Rubén Blades, colgando diversos carteles de «no hay entradas» y viendo cómo Michael Bublé hacía una versión de su tema ‘Gotta Be Patient‘. El original, junto a Judit Neddermann, no falta en la selección de cinco que sus fans han hecho con sus votos entre la casi treintena de temas escritos y presentados en los últimos cuatro meses. Su ukelele pop colisionando con doo wop es uno de los momentos más amables y conseguidos de ‘Disconfination’.

No sucede así tanto con la funky ‘Estamos mal‘, junto a El Kanka, porque, si alguna vez tuvo gracejo aludir a la adicción digital, al auge (y posterior caída) del yoga o una extraña querencia por la falta de higiene (en serio: no) durante el Estado de Alarma, dejó de tenerla en cuanto pudimos salir por la puerta de casa. En el caso de la tropical-pop ‘The Bright Side‘ con Oques Grasses, lo que suena algo pasado es el estilo, si bien los trucos de producción de Arnau destacan en ella como una de las grandes bazas de Stay Homas. Así se hace palpable en la –esta vez sí– muy divertida ‘In the End’, un insólito encuentro de The Mamas and The Papas y el ska-pop, con guiños bien divertidos como ese giro trap que incluye una guasona referencia a Gwen Stefani o las frases en español cantadas con acento guiri (dejemos pasar lo del inglés, que los hemos escuchado mejores… pero también mucho peores). Pero cuando todo termina siendo tan manso y convencional como ‘Volveré a empezar‘ –al menos en este caso la letra tiene una lectura más atemporal, cantada con su colega Nil Moliner–, la cosa se torna aburrida. Aparte tampoco se entiende que ‘Stay Homas’, el single, tampoco haya encajado aquí. Ojalá que sepan encauzar su innegable talento por su propia cuenta y más allá de la parafernalia del coronavirus, porque estas canciones no creo que aguanten el tipo mucho más allá. Ni siquiera en el hipotético nuevo confinamiento masivo que se augura para el otoño. Crucemos los dedos.

Calificación: 5,8/10

Lo mejor: ‘In the End’, ‘Gotta Be Patient’

Te gustará si te gustan: Nil Moliner, Oques Grasses, Doctor Prats.

Youtube: vídeo de ‘In the End’