Canción del Día: Haim contestan a una llamada picante en ‘3am’ sonando a Janet y a sí mismas

Haim han publicado este año el que es posiblemente su mejor disco, un ‘Women in Music Pt. III‘ que se desmarca de los anteriores por su carácter experimental y enturbiado, sin abandonar la sensibilidad melódica que siempre ha caracterizado a las hermanas. Un disco que aborda diversos sonidos desde su personal prisma y que, irónicamente, se cierra con tres «bonus tracks» que son tres de las mejores canciones de su carrera.

Aunque ‘Women in Music Pt. III’ es un álbum que gana escuchado entero, pues su secuencia no puede ser mejor a pesar de quienes dicen que lo ideal es escucharlo al revés, sí vale la pena detenerse en uno de sus cortes más inspirados. ‘3am’ es, gracias a su posición en dicha secuencia, para mí la cumbre del álbum, pero también por otros motivos. Su sonido de R&B-pop y funk típico de los años 2000 remite a artistas como Janet Jackson, Monica o Brandy y su «groove» guarda parecido con el de ‘Redbone’ de Childish Gambino, pero su estribillo cantado a coro pero a lo lejos, lo cual le otorga cierta sensación de soledad entre la muchedumbre, a lo que me recuerda es al ‘As’ de George Michael y Mary J. Blige, si bien la producción de ‘3am’ por parte de Ariel Rechtshaid, Rostam y Danielle Haim es mucho más extraña.

Aunque el R&B de los años 2000 estaba plagado de mujeres despechadas por culpa de un hombre infiel, y un par de brillantes ejemplos son ‘Knock Knock’ de Monica y ‘Heard it All Before’ de Sunshine Anderson, ‘3am’ cuenta una historia diferente, la de una chica enamorada y pegada a su teléfono a espera de que su chico la llame. Llegadas las 3 de la mañana, las cosas se calientan rápido: «tú y yo no tenemos que quedar, pero está bien pensar que podríamos / frente a la pantalla y con mis tejanos puestos, hazme sentir bien», canta Danielle. Con su cabeza «dándole vueltas» y preguntándose si habrá «perdido la cordura», la cantante intenta mantener eso mismo mientras se deja llevar por una atracción fatal.