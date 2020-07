Las mejores canciones de 2020, de momento

Con algo de retraso debido a la diversidad del voto entre la redacción, normal en unos tiempos en que nos enfrentamos a un centenar de novedades semanales literalmente, compartimos la playlist con las mejores canciones de lo que va de año. Una lista en la que encontramos grandes canciones de pop (Dua Lipa, Jessie Ware, Lady Gaga, Róisín Murphy), una renovación por parte de algunos de nuestros artistas favoritos (la balada de C. Tangana con referencias a Sanz y Rosario), nuevos temazos de gente que no sabe decepcionar como Fiona Apple, Bad Bunny o Caribou y artistas revelación como Malamute o Pantocrator. Hace unos días publicábamos también el top 20 de los mejores discos de 2020 de momento.

C. Tangana / Nunca estoy

Dua Lipa / Physical

Delaporte / Clap Clap

The Weeknd / In Your Eyes

Jessie Ware / Spotlight

Tame Impala / Lost in Yesterday

Halsey / You Should Be Sad

Elle Belga / Increíble amor

Sondre Lerche / You Are Not Who I Thought I Was

Pantocrator / No te puto pilles

Guilty Conscience / 070 Shake

Triángulo de Amor Bizarro / Vigilantes del espejo

Fiona Apple / I Want You to Love Me

Charli XCX / claws

Bad Bunny / Yo perreo sola

Caribou / Never Come Back

Grimes / Delete Forever

Confeti de Odio / Muchísimo

The Strokes / Brooklyn Bridge to Chorus

Hinds / Good Bad Times

Haim / The Steps

Los Enemigos / Siete mil canciones

NTE / Buscabulla

Mujeres / Besos

Róisín Murphy / Murphy’s Law

Perfume Genius / On the Floor

Lady Gaga, Ariana Grande / Rain on Me

Tove Lo / Bikini Porn

Real Estate, Sylvan Esso / Paper Cut

Carly Rae Jepsen / Comeback

Khruangbin / Pelota

Kelly Lee Owens / On

Mala Rodríguez / Superbalada

Adiós amores / Charlotte

Andy Shauf / Neon Skyline

Sen Senra / Nada y nadie

Malamute / La espiral

Astrid S / Dance Dance Dance

Phoebe Bridgers / Kyoto

Sr Chinarro / Una famiglia reale