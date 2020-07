Dejad ‘Ironic’ en paz: ¿ahora también Alanis Morissette le hace un feo?

Hace unos días ‘Jagged Little Pill’ celebraba su 25º cumpleaños, y aunque lo hace un poco de aquella manera, pues la gira prevista de conmemoración, que iba a pasar por España, no puede celebrarse hasta finales de 2021 debido a la covid-19, el álbum vuelve a ser noticia. Más que por la reedición que incluye un nuevo álbum acústico grabado en directo, durante el concierto que Alanis ofreció en el Shepherd’s Bush el pasado mes de marzo, lo es por otra cosa: la propia cantante parece hacerle un feo a ‘Ironic’, al haber indicado en una entrevista que quería dejarla fuera del álbum original.

La historia de ‘Ironic’ da así un nuevo giro en un camino de baches y turbulencias. Este tema, con 200 millones de reproducciones en Spotify y otras 150 para su icónico vídeo, en el que vemos a varias Alanis comportándose de manera temeraria en un coche, es el gran clásico del álbum, y por extensión de su carrera. Sin embargo, hay que recordar que nunca fue el sencillo principal de ‘Jagged Little Pill’. El disco ya estaba funcionando muy bien sobre todo en el mercado americano, dado el impacto del primer single ‘You Oughta Know’, un tema de empoderamiento como pocos, y después en menor medida ‘Hand in My Pocket’. Se probó suerte en el mercado internacional también con ‘You Learn’ -en España Canal Plus exhibía aquellos vídeos habitualmente-, pero no fue hasta la llegada de ‘Ironic’ que la bomba del álbum explotó en Europa, elevando su éxito exponencialmente en los territorios anglosajones en que ya estaba funcionando.

Así, aunque ‘Jagged Little Pill’ se editó en 1995, era desde febrero de 1996, cuando se publicaba como sencillo ‘Ironic’, cuando pasaba a despachar una cantidad pornográfica de unidades por semana, hasta llegar a superar los 33 millones de unidades a largo plazo. En España, corría el mes de agosto de 1996 -insisto, no de 1995- cuando ‘Jagged Little Pill’ alcanzaba su cénit, el top 3 de la entonces competitiva lista de ventas, más de un año después de su edición, terminando por aquí también entre los 10 discos más exitosos del año. ‘Ironic’ se convertía en un hitazo, el típico tema omnipresente de estribillo pegajoso del que no podías huir, por mucho que te lo propusieras. Cuando menos te lo esperabas, aparecía Alanis con medio cuerpo fuera del coche para recordártelo; fue premiado en los Juno Award, compitió en los Grammy incluso a Mejor Grabación del Año… Poco se podía sospechar en aquel entonces que cierta sombra amarga se cerniría sobre la canción.

Dedicando a un accidente de avión hasta una estrofa entera, ‘Ironic’ estuvo inmediatamente entre las canciones consideradas inadecuadas tras el 11-S, siendo baneada de las emisoras de rock que se había merendado. Pero lo peor sucedió cuando el cómico Ed Byrne empezó a repetir un gag en el que subrayaba que la «única ironía de la canción llamada ‘Ironic’ es que había sido escrita por una mujer que no sabe lo que es la ironía». Esa letra que habla sobre un «hombre que gana la lotería y se muere al día siguiente» o sobre «la lluvia en el día de tu boda», tiene más de lo que comúnmente entendemos por «mala suerte» que por «ironía». Algo a lo que Alanis ha sabido responder con humor en un gag con The Lonely Island o actualizando su letra junto a James Corden, a los tiempos de Twitter, Amazon o Snapchat. En aquel momento, en 2015, después de seguir la línea original de la canción con nuevas frases («es como un tuit que nadie selecciona como favorito»), ella y Corden reconocieron: «es como cantar una canción llamada «irónico» en la que no hay ninguna ironía» al final de la letra.







Sin embargo, un artículo en 2014 publicado por Salon.com recurría a una acepción menos conocida de «irony» del Diccionario Inglés de Oxford para defender que sí había «ironía» en ‘Ironic’. En concreto «ironía situacional», indicando que la canción de Alanis compilaba «una serie de eventos que parecen salir deliberadamente de manera contraria a lo que esperábamos». «Un resultado cruel, con humor o extraño respecto a las expectativas», como se define en dicho diccionario, es exactamente lo que encontramos listado en ‘Ironic’ línea por línea.

Así que cuando nos las prometíamos muy felices descubriendo que hay más ironía en inglés al margen de la que en castellano expresa la RAE, que solo contempla «una burla fina y disimulada» o una «expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice»; ha llegado Alanis para quitarnos un poquito de ilusión. Glen Ballard ya había contado en alguna ocasión que ‘Ironic’ fue de lo primero que escribieron para el álbum y que les llevó como 15 minutos hacerla, que no sabían clasificar su estilo y que simplemente les parecía divertida, y ahora Morissette ha ido más allá. Promocionando también un álbum completamente nuevo que sale este 31 de julio, ha dicho en un podcast con Rolling Stone: «Ni siquiera quería que ‘Ironic’ estuviera en el disco. Mucha gente me lo pidió por favor, por favor, por favor. Así que dije que sí. Fue de las primeras canciones que escribimos, casi como una demo para calentar. Pero a la gente empezó a gustarle la melodía, aunque para mí no era tan valiosa».

En el mismo reportaje se explica que hay una broma sobre ‘Ironic’ en el musical de Broadway de ‘Jagged Little Pill’, una con la que se trata de diferenciar el significado de «ironic» del de «shitty». Y nos queda claro que su autora se ha tomado con humor primero el despiste del concepto del tema, y segundo, su desconocimiento de la acepción del Diccionario de Oxford que le hubiera ahorrado unos cuantos disgustos. Lo que ahora sí sabemos es que su voluntad de dejar fuera del disco este temazo no dice nada bueno sobre su intuición, pues ‘Ironic’ es una canción divertida, inmediata y fresca que nos recuerda que a veces las cosas más sencillas y menos enrevesadas son las que a la gente le gustan y recuerda por toda la eternidad.