Andrés Calamaro se mete con Queen, Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers y Foo Fighters

Este 13 de julio se han cumplido 35 años del famoso macroconcierto Live Aid y el cantautor argentino Andrés Calamaro, que últimamente ha sido noticia por sus controvertidas opiniones sobre política, ha aprovechado la coyuntura para compartir su opinión sobre Queen, que dieron el concierto más emblemático de aquel evento; creando un debate en Twitter que no por poco novedoso ha provocado menos reacciones. Al menos hay que encomiar la «honestidad brutal» de Calamaro, que no se corta en aseverar que «seguimos pagando por esos veinte minutos buenos de Queen» y que este es de hecho «el grupo más inflado de la historia», a pesar de que «para no ofender a nadie» sí dice considerarlos «entre los cien mejores grupos de Inglaterra».

En su cuenta de Twitter personal, el autor de ‘Flaca’ compara a Queen con otros grupos y artistas británicos que considera mejores como «Ian Dury, Alex Harvey, Steve Marriot, The Cure, The Clash, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Faces, Dr Feelgood, Van Morrison, Experience, Lemmy, King Crimson, Eric Clapton, The Who, Beatles, Jeff Beck, Massive Attack, Bowie, Beatles o Genesis»; y, ojo, porque también cuela en la lista un nombre actual como el de King Krule. En contraposición a estos artistas (quizá no tanto al autor de ‘Baby Blue’), Calamaro opina que Queen apenas tienen «tres discos buenos» y que, en el contexto de la historia del pop británico, estos tienen «menos importancia» que los de los artistas mencionados. Eso sí, ante las críticas de los fans de Queen, algunos de los cuales le llaman «señor Calamardo», Calamaro responde con humildad: «Obvio que Queen son mucho mas importantes, talentosos y trascendentes que yo, yo soy un peón en la estancia del rock, un marginal cantando en un idioma que no es el inglés… Es una opinión profesional, nada más».

Aunque Queen son el origen de los tuits de Calamaro, el músico también tiene palabras para Pink Floyd, que considera «un poco inflados» aunque admira «a Syd Barrett y a David Gilmour»; para Foo Fighters, a los que parece detestar, pues señala que «espera no escuchar un disco entero de Foo Fighters en mi vida», y para Red Hot Chili Peppers, que le «caen genial» pero le parecen «una banda horrible». Y no son las declaraciones más controvertidas que alguien puede leer a estas alturas: todos estos grupos, habido su impacto cultural, cuentan con decenas de miles de detractores. Solo objetar que Calamaro podría haberse acordado de algún grupo femenino (apenas menciona a Blondie en sus tuits), porque sus recomendaciones son un campo de nabos, además de que no pueden estar más desactualizadas. ¿Es que no ha escuchado el discazo de Haim?