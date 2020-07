Gabriel Garzón-Montano comparte el «trap mojadito y rico» de ‘Agüita’ y portadón nudista para su nuevo disco

Gabriel Garzón-Montano, el artista de R&B y funk colombiano-neoyorquino que se diera a conocer hace unos años después de que Drake le sampleara en una de sus exitosas mixtapes, para después editar el recomendable disco ‘Jardín‘, vuelve con un nuevo trabajo el próximo mes de octubre. Esta es la portada nudista que ilustra ‘Agüita’, que sale el día 2 de ese mes.

El autor de ‘Crawl’ ya había avanzado su regreso con tres temas que decidía estrenar a través de un mini concierto para la plataforma de música en directo A COLORS SHOW. Los temas que podían escucharse eran ‘Agüita’, ‘Someone’ y ‘Bloom’, y el que da título a su nuevo trabajo es el que hoy ve la luz de manera oficial. Un número de «trap mojadito, rico y lujoso» en el que Gabriel se declara «berraco salvaje» pero también «suave chinchilla» y en el que caben menciones a varios grupos: «En Atlanta s’escucha Toto, en Bogotá ponen Migos, cada loca en su tema, yo al peluche en el río».

Os dejamos con el tracklist de ‘Agüita’, de apenas 10 pistas:

01 Tombs

02 With a Smile

03 Muñeca

04 Fields

05 Mira My Look

06 Moonless

07 Someone

08 Bloom

09 Agüita

10 Blue Dot