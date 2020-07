Actress publica nuevo disco y dentro de él, un PDF con el tracklist de otro disco

Actress, el enigmático proyecto de electrónica futurista del productor y DJ británico Darren J. Cunningham, ha publicado nuevo disco en su página de Bandcamp (y solo en Bandcamp). ’88’, que dura 49 minutos, puede escucharse en única pista y descargarse de manera gratuita a través de dicha página.

Sin embargo, parece que este no es el nuevo disco de Actress como tal, ya que, una vez descargado el archivo de ’88’, lo que encontramos dentro de él no es solo el audio de este nuevo álbum y el archivo de una extraña imagen, sino un documento de texto que descubre el tracklist de otro disco que saldrá en octubre, se titula ‘Karma & Desire’ y cuenta con 17 pistas, además de un buen número de artistas invitados cuya identidad es ocultada por unos misteriosos triángulos.

En cualquier caso, ambos trabajos llegan tres años después de ‘AZD’, el hasta ahora último álbum del artista. Aunque Cunningham no ha estado nada quieto en todo este tiempo en el que ha explorado las posibilidades de la inteligencia artificial en su proyecto Young Paint, a través del cual ha trasladado sus propios dibujos a notación musical; y en una ópera basada en el trabajo de Karlheinz Stockhausen. Actress es uno de las principales eminencias de la electrónica de vanguardia en la actualidad tras la edición de discos como ‘Ghettoville‘ o ‘Szplash’.

Karma & Desire:

01 Fire and Light

02 Angels Pharmacy [ft. ∆∆∆∆∆]

03 Remembrance [ft. ∆∆∆∆∆]

04 Reverend

05 Leaves Against the Sky

06 Save

07 VVY [ft. ∆∆∆∆∆∆]

08 XRAY

09 Gliding Squares

10 Many Seas, Many Rivers [ft. ∆∆∆∆∆∆]

11 Loveless [ft. ∆∆∆∆ ∆∆∆∆]

12 Public Life (Performed by ∆∆∆∆∆∆∆ ∆∆∆∆∆∆∆ ∆∆∆∆∆∆)

13 Fret

14 Loose [ft. ∆∆∆∆∆∆∆ ∆∆∆∆∆∆∆∆]

15 Turin [ft. ∆∆∆∆ ∆∆∆∆]

16 Diamond X

17 Walking Flames [ft. ∆∆∆∆∆]