Conocido en principio por su participación victoriosa en ‘Factor X’, Pol Granch es uno de esos nombres capaces de hacerse un hueco en la industria musical, hasta el punto de que son muchos los que siguen su música o se han interesado por la misma sin ser conscientes de su paso por el programa. ‘Tengo que calmarme’ es un buen debut que ha tenido una notable recepción en España y ya lleva dos semanas en el top 20 nacional de álbumes con datos reseñables y equilibrados tanto en cuanto a ventas como a streaming: un fenómeno parecido al de su amiga Natalia Lacunza, que no en vano aparece aquí en el dúo ‘En llamas’. Aunque más significativo aún es el hecho de que ambos hayan compartido equipo creativo.

‘Tengo que calmarme’ comienza más bien por las pistas en que Pol Granch ha trabajado junto a Paco Salazar, quien ha colaborado en los últimos años con Luz, Dani Martín, La Oreja de Van Gogh y varios artistas salidos de Operación Triunfo. La propia ‘Tengo que calmarme’, ‘Humanos’ y ‘Arráncame la piel’ son canciones mimadas a medio camino entre el rasgueo de guitarras que realizaría un Shawn Mendes o un Guitarricadelafuente, la música comúnmente conocida como trap y el pop popularizado por un Justin Bieber: la última de estas tres mencionadas incluye el tic-tac de un reloj. Estamos ante producciones correctas, amables, actuales, disfrutables… como no siempre ha sido el caso de triunfitos y derivados. Y lo mejor es que la secuencia va mejorando a medida que avanza.

Después de una ‘Millonario’ que, mediante el uso de las guitarras eléctricas, busca la épica de unos Coldplay o de unos Imagine Dragons, el álbum pega un pequeño giro con la aparición de su canción más colorida y pop. Se llama ‘Pizza fría’, lo cual es bastante gracioso, pues no es desde luego un título manido en la historia de la música, y su producción a cargo de ODDLIQUOR y Luichi Boy la convierte en una pizpireta canción de electropop, con ciertos guiños al house, a lo tropical y a la música disco. A partir de ese momento, Luichi Boy, o lo que es lo mismo, Luis Sansó de Solo Astra y Cupido, toma un mayor protagonismo, firmando temas tan apañados como ‘Rojo puro infierno’ junto a Carlos René, ‘Martes 13’ o ‘Chocolatito’, una canción que no sabes si emparentar con Ariel Pink o Empire of the Sun, hasta que su melodía vira hacia el corte sesentero, oliendo a clasicazo. En la línea, hallamos también el trabajo de Iñaki de las Cuevas en la R&B ‘El más caro’ y el de Lowlight en ‘Te quiodio’, con un crédito de Don Patricio.

Todos estos nombres, más o menos vinculados al underground, explican por qué ‘Tengo que calmarme’ es un álbum que suena tan contemporáneo y tan poco apegado al pop-rock en español tradicional. Sin embargo, no hay que hacer de menos los propios créditos de Pol Granch, que aparece como autor de algunos temas incluso en solitario, y en todo caso, ha preferido tratar mano a mano con unos pocos nombres por canción (normalmente 1 o 2) en lugar de someterse a los dictados de los campamentos de composición o de las típicas 7 co-autorías suecas. Su estilo es post-adolescente desde que el disco comienza planteando cuestiones como «¿no tengo derecho a enamorarme o qué?» y relatos como «Fue la primera mirada / que me dejó las piernas congeladas»; pero en ocasiones da en la diana con imágenes como «Tú un chocolatito espeso / Yo solo un Cola-Cao para dormir».

Así, aunque para cuando llega la repetición reiterada de la rima «si me hago daño / subo peldaños» de ‘Martes 13’, puede que estés un poco colapsado de conclusiones como «No entiendo nada de los humanos / Conducta de enamorados y luego nos matamos»; y aunque ‘Héroïne’ solo sirve para poner de relieve su doble nacionalidad francesa (su verdadero nombre es Pablo Grandjean); hay que estar de muy malas pulgas para no gozar de ‘Tengo que calmarme’ como lo que es: un bueno disco de pop carpetero. «Pararará: voy a tararear lo que quisiera expresarte», dice ‘M conformo’ (sic), resumiendo la esencia de quién es, a día de hoy, Pol Granch.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘Pizza fría’, ‘Chocolatito’, ‘Te quiodio’

Te gustará si te gusta: Natalia Lacunza, Sen Senra, Cupido, Shawn Mendes

Youtube: vídeo de ‘Pizza fría’