Pol Granch pide disculpas por los mensajes franquistas que publicó cuando era adolescente

Pol Granch, ganador de ‘Factor X’ en 2018, se encuentra en un estupendo momento profesional después del lanzamiento de su primer disco, ‘Tengo que calmarme‘, y de haber sido confirmado en el reparto de la próxima temporada de ‘Élite‘, que sigue sin fecha de estreno.

La popularidad de Granch implica que más personas mirarán con lupa todo lo que hace en el presente o ha hecho en el pasado, y es el caso de unos tuits que han salido a relucir, que Granch publicó hace 7 años, cuando era adolescente, en los que hacía uso de un lenguaje explícitamente franquista (repetía varias veces la proclama de «arriba España» y reproducía pasajes de la letra de ‘Cara al sol’), machista (retuiteaba mensajes con insultos misóginos) u homófobo (utilizaba la palabra «gay» como insulto en un tuit descubierto que decía «puto tito, vaya cacho de gay»).

Por estos mensajes, Granch ha decidido publicar una carta de disculpa, en la que insiste que estos fueron escritos por un joven inconsciente. «Este mensaje nace de una necesidad interior de explicarme sobre los tuits escritos por mí en el pasado desde una cuenta personal y que se han hecho públicos en los últimos días», empieza el mensaje. «Esas desafortunadas afirmaciones se hicieron hace 7 años desde la cuenta de un chico inmaduro e inexperto con el que en el presente no me identifico en absoluto, ni comparto uno solo de esos mensajes y el trasfondo tan grave que tienen, del que yo no era consciente en ningún momento».

El cantante añade: «La edad no es excusa para justificar el herir los sentimientos de otro ser humano y por esta razón hoy quiero pedir disculpas y mostrar mi arrepentimiento a todo aquel al que haya herido con los comentarios de un chaval inconsciente. Hoy he crecido y madurado y mi único objetivo es seguir aprendiendo, trabajar para poder compartir mi música y afrontar nuevos retos profesionales con la mayor humildad y deseo de hacer las cosas lo mejor que sepa. Un abrazo, Pol».