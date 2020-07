Rina Sawayama critica al Mercury Prize por no permitirle optar al premio debido a una regla migratoria

Rina Sawayama es una de las artistas británicas que este año no optan al Mercury Prize, el premio musical más prestigioso de Reino Unido, por su debut ‘SAWAYAMA‘, que ha recibido muy buenas críticas incluso deL mismísimo Elton John, fan declarado de la cantante británico-japonesa. Pudiera parecer que al Mercury, la reinvidicación que ‘SAWAYAMA’ hace de ciertos estilos pop populares hace una década no encaja con su sibarita línea editorial, sin embargo, la artista ha revelado que ni siquiera ha contado con opción de presentar su candidatura debido a una regla migratoria que se lo ha impedido.

La autora de ‘Bad Friend‘ reside en Reino Unido desde hace 25 años, más que, por ejemplo, Dua Lipa, que nació después y sí está nominada, pero su estado de inmigración es de «residencia permanente», que la Wikipedia describe así: «El permiso de residencia indefinido o la residencia permanente es un estado de inmigración otorgado a una persona que no tiene el derecho de residencia en el Reino Unido, pero que ha sido admitida en el Reino Unido sin límite de tiempo en su estadía y que es libre de retomar empleo o estudio». La cantante también está nacionalizada japonesa, y como Japón no permite segundas nacionalidades, reside en Reino Unido gracias a este permiso, por lo que el Mercury Prize no la puede considerar de nacionalidad británica. En una entrevista con Vice, la cantante afirma haber contemplado la idea de renunciar a su pasaporte japonés para poder optar al Mercury, pero que ha preferido no hacerlo porque toda su familia vive en Japón, y renunciar a ese pasaporte «sería como si estuviera rompiendo lazos con mi familia».

Como indica Vice, el sin sentido del Mercury Prize, que también se extiende a los premios BRIT, llega al punto que su cláusula migratoria es más flexible con las bandas: el 50% de sus integrantes deben ser británicos o irlandeses y el 30% deben residir principalmente en Reino Unido o Irlanda, por lo que un integrante de una banda puede ni ser británico ni residir en las islas británicas y aún así optaría al premio antes que Rina Sawayama. Por contrario, la revista recuerda que el Ivor Novello permite a los artistas no británicos optar al premio simplemente si pueden demostrar haber residido en Reino Unido durante el último año. Obviamente, Rina no está nada de acuerdo con la cláusula del Mercury Prize, la cual, en su opinión, fuerza una idea de «lo británico» demasiado fundamentalista, y opina que es «problemática» porque actúa como si fuera un «control de fronteras» para los artistas británicos.