Malik B de The Roots muere a los 47 años

Malik B, miembro fundador de The Roots, ha fallecido a los 47 años, ha confirmado la propia banda en un comunicado. La causa de la muerte no ha trascendido. «Nos entristece enormemente comunicar la muerte de nuestro querido hermano Malik Abdul Basit. Deseamos que sea recordado por su devoción al islam, por su cariñoso compañerismo y por su innovación como uno de los raperos más dotados de todos los tiempos».

Una de las bandas de hip-hop más queridas de la historia tanto por su sonido y letras como por sus directos, The Roots publicó su primer disco en 1993 con una formación que, además de a Questlove y a Black Thought, incluyó a Malik desde sus inicios hasta el año 1999, cuando el grupo lanzó el millonario álbum ‘Things Fall Apart’. Malik conoció a ambos raperos a finales de los 80 y está presente en los primeros cuatro álbumes de la banda, estos son, el autoeditado ‘Organix’ (1993), ‘Do You Want More?!!!??!’ (1995), ‘Illadelph Halflife’ (1996) y el mencionado ‘Things Fall Apart’ (1999). Malik dejó The Roots de lado durante la grabación de su álbum de 2002, ‘Phrenology’, sin embargo, desmintió haber sido despedido de la formación o haberla abandonado y de hecho siguió apareciendo en discos posteriores de la banda como ‘Game Theory’ (2006).

Conocida actualmente por ser la banda de directo del programa de Jimmy Fallon, donde suelen hacer versiones de lo mas variopintas junto a algunos artistas invitados, The Roots editó su último álbum de estudio en 2014, un ‘…and then you shoot your cousin’ que recibió generalmente buenas críticas. Os dejamos con uno de los temas de The Roots que mejor reflejan el talento de Malik, ‘I Remain Calm’.