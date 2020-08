‘cardigan’ sí logra sumar otro top 1 para Taylor Swift en el Billboard Hot 100

No es noticia que Taylor Swift consiga un número 1 en el Billboard de álbumes o incluso en Reino Unido. Lo primero para ella es pan comido, y lo segundo más o menos también. La pregunta era con cuántas copias ‘folklore’ lograría llegar al top 1 del Billboard 200 y finalmente han sido 846.000, muy cerca de la cifra de ‘Lover’ (867.000). De ellas, 615.000 han sido copias reales, 218.000 son puntos procedentes del streaming. Esta barbaridad en pleno 2020 y sin que el álbum esté en las tiendas físicas (sí en su web), implica que este es ya el disco más vendido de todo el año en Estados Unidos. Además del 7º número 1 en este país para la artista.

Mucho más complicado tenía el single ‘cardigan’ llegar al top 1 lanzándose a la vez que el álbum, sin demasiados puntos de radio, ni el potencial comercial de otras de las canciones de Taylor Swift. Pero finalmente sí lo ha logrado, siendo su 6º número 1 en singles, tras ‘We Are Never Ever…’, ‘Shake It Off’, ‘Blank Space’, ‘Bad Blood’ con Kendrick Lamar y ‘Look What You Made Me Do’. Como recordaréis algunos, todos los singles de ‘Lover’ se quedaron con las ganas.

Como informa la fiable cuenta de Twitter de chart data, ‘cardigan’ entra al puesto 1 del Billboard Hot 100, mientras ‘the 1’ será top 4 en el Billboard que se actualice mañana y ‘exile’ top 6, todo un hit para Bon Iver. Además, se han batido varios récords por el camino: la primera vez que un artista debuta a la vez en el top 1 de singles y álbumes en Estados Unidos. Además, es la primera vez que una artista femenina sitúa varias canciones en el top 5 en su primera semana. Y ahora Swift es la artista femenina con más entradas en la historia del Billboard Hot 100 superando a Nicki Minaj, ya que las 16 pistas de ‘folklore’ han logrado entrar en dicha clasificación. Más detalles, este martes.