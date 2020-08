James Dean Bradfield de Manic Street Preachers hace un disco inspirado en Víctor Jara y le dedica su nuevo podcast

James Dean Bradfield, guitarrista de Manic Street Preachers, publica este mes de agosto, en concreto el día 14, ‘EVEN IN EXILE’, un nuevo disco inspirado en el trabajo del cantautor, poeta y activista chileno Víctor Jara del que ya se conocen tres adelantos, ‘There’ll Come a War’, ‘Seeking the Room With the Three Windows’ y ‘The Boy from the Plantation’.

De cara al lanzamiento de este trabajo, el músico ha anunciado el estreno de un podcast sobre la figura de este influyente artista que contará con 3 episodios y la participación de varios artistas. El primero de esos podcasts podrá escucharse hoy 5 de agosto y «analizará el impacto del trabajo del chileno en la música moderna, incluyendo entrevistas con Joey Burns de Calexico y Charlie Burchill de Simple Minds». El segundo verá la luz el 12 de agosto y examinará a Jara en el «panorama artístico más amplio» junto a la ganadora del Oscar Emma Thompson y el coreógrafo Christopher Bruce, quien creó el ballet inspirado en Jara ‘Ghost Dances para la Rambert Dance Company’.

Finalmente, el tercer episodio se estrenará el 19 de agosto, con el disco de James ya en la calle, y se centrará en la influencia de Jara dentro del género de la canción protesta. Contará con entrevistas al escritor Dorian Lynskey (’33 revoluciones por minuto’), los cantantes Dafydd Iwan y Holly Near, el diputado laborista para Cardiff West Kevin Brennan y el co-guionista Patrick Jones. Os dejamos con los tres singles de ‘EVIL IN EXILE’ lanzados hasta el momento: