Bearoid / Papagayo

Una persona es más de Bad Gyal y otra lo es más «de Michael» en el tema de apertura de ‘Papagayo’, el nuevo disco de Bearoid. Lo bueno es que para el artista valenciano, cuyo verdadero nombre es Daniel Belenguer, no existe conflicto entre ambas cosas. Le conocimos con un single funky a lo The Weeknd como fue ‘Out of My Mind‘ y el año pasado se confirmaba con un álbum llamado ‘ULTRAVIDA’ más próximo a la música antiguamente conocida como «urbana» o «trap», en el que colaboraba con gente como One Path.

One Path de hecho vuelve a ser invitado en un ‘Papagayo’ que ha sido mayoritariamente producido junto a TURIAN BOY y que resume un 2019 algo deprimente para el artista, como ha explicado en redes sociales y en la nota de prensa. El álbum nace de una «crisis de autoestima» tras una ruptura con la persona con la «que iba a compartir el resto de la vida», y el extraño nombre del álbum viene de un sueño que tuvo Belenguer, en el cual este pájaro «alzaba su vuelo sobre una cama, llenando de aire las sábanas y soltando plumas de colores que salían despedidas hacia todos lados. El papagayo estaba huyendo, perdía plumas y recuerdos, moría y renacía».

El concepto resulta algo marciano: el nombre del álbum, algo feísta, espanta más que llama la atención, y lo mismo puede decirse de esta portada que tan poca cosa transmite. Y es una pena porque las fotos promocionales (1, 2) comunican muchísimo mejor cuáles son las mayores bazas de Bearoid. ¿Cuáles son? ‘Papagayo’ puede ser un álbum que nos hable de desamor y depresión, como implican la desesperada ‘Llámame’ o esa ‘Olvidarlo’ que, sin alejarse del «trap», llega a recordar la existencia del witch-house. Pero el álbum nunca cae en la languidez, ni en la autodestrucción o el tormento. Más bien todo lo contrario, resulta tan colorido como dichas instantáneas cumpliendo su objetivo oficial: «hablar sobre lo mal que estás» para ser «la cura para otros».

«Me estoy quejando por vicio» es por ejemplo el mensaje que nos deja la colaboración con One Path ‘No me da’, mientras los números se suceden en general luminosos y agradables, como ‘La vida es injusta’ a pesar de su título, o ‘Booty Call’. Es este un reconfortante tema de R&B a la vieja usanza, en el que no en vano se menciona a Jamiroquai, con frases tan sugerentes como «podría acariciarte hasta la muerte», «en mi habitación nunca había pasado algo tan bueno» o «quiero hacerte una infusión con plantas de mi huerto». El futuro es incierto, y la letra es nostálgica, pero la melodía ha decidido quedarse con lo bueno.

Como ha sido habitual a lo largo de su carrera, los referentes internacionales son un poco demasiado evidentes, y así ‘Tocarte’ nos lleva a ‘Hotline Bling’ de Drake como ‘No te necesito’ con Karma Cereza (Mueveloreina) nos remite a números latinos de corte tradicional como ‘I Like It’ de Cardi B, pero Bearoid no tiene problemas en ofrecer un producto más desprejuiciadamente pop, nada macarra, nada chabacano y muy tierno. No pasaría nada si le cayeran encima unos pocos de los streamings de Pol Granch.

Calificación: 6,7/10

Lo mejor: ‘La vida es injusta’, ‘Nosotros 2’, ‘No te necesito’, ‘Giro’

Te gustará si te gustan: Arufe, Pol Granch, The Weeknd, One Path

Youtube: vídeo de ‘La vida es injusta’