¿Está siendo un fracaso ‘Un día’, el single de J Balvin, Bad Bunny y Dua Lipa?

Top 63 en Estados Unidos, top 72 en Reino Unido… ¿podría ser peor? Sí, la canción baja casi veinte puestos en su segunda semana en este último país. ‘Un día (One Day)‘ no está obteniendo el éxito que cabría esperar de un tema que incluye los nombres de tres de los artistas más importantes del globo en este momento: Dua Lipa es la 3ª artista más escuchada ahora mismo de todo el mundo en Spotify, J Balvin aparece en el 4º lugar en dicha lista y Bad Bunny en el 22º. De su colaboración habría cabido esperar un número 1 directo o como mínimo un top 10 o un top 40 en estas tablas, pero no ha sido el caso.

La interpretación fácil es que ninguno de los tres es tan infalible como parecía, que esta canción simplemente no ha gustado o que necesita su tiempo. Sin embargo, es pronto para calificarla como fracaso: hay que estar muy despistado para considerar un «flop» a un tema que después de 15 días está en el top 10 de lo más escuchado en el mundo según Spotify. Sobre todo porque entró en dicha lista en torno al puesto 20 y ha sido después que ha ido subiendo. Por encima ya de los 40 millones de streamings en tan sólo 2 semanas (los mismos en Youtube para el vídeo con Úrsula Corberó), parece que ‘Un día (One Day)’ puede triunfar a la larga, a modo de sleeper, como lo lograron otras canciones latinas, sin necesitar las listas anglosajonas.

Los grandes países en que mejor está funcionando ‘Un día (One Day)’ están siendo como era de prever México, Argentina y España, donde la canción ha sido número 6 en su semana de salida y ahora mismo merodea el puesto 12 en Spotify. Es verdad que teniendo en cuenta qué nombres firman, habría cabido esperar un número 1 directo como el de ‘Safaera’ o ‘Pa’ romperla’, pero hay escala de grises y la canción tampoco parece que vaya a morir demasiado rápido. Hay además buenas noticias desde algunos países europeos, y el tema bordea el top 30 en Holanda y el top 50 en Italia, pese a estar en Spanglish.

Como mostraron ‘Ain’t Your Mama’ de Jennifer Lopez o ‘Chantaje’ de Shakira con Maluma, hay otras formas de sumar cientos y cientos de millones de streamings sin necesidad de mandar en las listas de Reino Unido y Estados Unidos. Parece que será el caso.