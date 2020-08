‘Another Try’ es el single del disco «sin singles» de Haim… al margen de los bonus

‘Women in Music Pt. III‘ de Haim es el «Disco de la Semana». Es también uno de los mejores discos del año a pesar de que las ventas no estén acompañando de manera completamente injusta (el álbum ya está fuera de los top 100 estadounidense y británico). Esto puede deberse a la ausencia en el álbum de singles tan comerciales como ‘The Wire’ o ‘If I Could Change Your Mind’, así como a la enturbiada producción que presenta el largo obra de Ariel Rechtshaid, Rostam Batmanglij y las propias hermanas; sin embargo, sin singles de ese tipo estamos ante el álbum de Haim con más «replay value» de toda su historia debido a la madurez de a las canciones y al componente hipnótico de sus sonidos.

Puestos a buscar un single en ‘Women in Music Pt. III’, y ya que los singles de verdad del disco han sido incluidos en él simplemente a modo de bonus tracks, uno bastante obvio sería ‘Another Try’. Estamos ante uno de los cortes del largo que presentan una mayor influencia de la música reggae, como el inicial ‘Los Angeles’, hasta el punto que en los comentarios de Youtube el público asegura percibir inspiración en el trabajo de UB40 o incluso en uno de los temas más desconocidos del segundo disco de Amy Winehouse, ‘He Can Only Hold Her‘. Sin embargo, en el caso de ‘Another Try’, las trompetas grabadas en directo del tema funcionan como contrapunto para una producción electrónica que se caracteriza por su sonido plástico y viscoso, casi «dub«. Lo pegadizo de la melodía y ese final trompetero como propio de un carnaval contribuyen a hacer de este corte uno de los más accesibles a la par que enriquecedores de ‘Women in Music Pt. III’.

Como tantos cortes de ese disco dedicado a las complejidades de una relación, ‘Another Try’ habla sobre lo que sugiere su título: dar o recibir una segunda (o tercera) oportunidad. Habla de la adicción a alguien que puede ser tóxico pero a quien no puedes dejar, porque a pesar de los baches, «todos los recuerdos» te «llevan» a esa persona. El amor como inversión. «¿Es el destino o la química?», se pregunta Danielle antes de declarar que ella y su amante «viven en extremos tremendos». La pregunta última es de las que dan miedo: «¿lo volvemos a intentar?». Sin embargo, la perspectiva de las hermanas no puede ser más madura: «podríamos volver a intentarlo, y si no funciona no pasa nada, yo espero lo mejor». Y entonces llega el carnaval…