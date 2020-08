Burna Boy abandona una entrevista cuando le preguntan por la película de Beyoncé

Burna Boy, el artista nigeriano conocido en Europa por sus colaboraciones con artistas británicos de la escena grime o próximos a ella como ha sido el caso de Stormzy y Dave, y últimamente también por haber presentado un tema llamado ‘My Oasis’ junto a Sam Smith, saca su segundo disco esta misma semana. ‘Twice as Tall’ llegará este viernes 14 de agosto incluyendo un sencillo llamado ‘Wonderful’ que ya conocemos, y ahora averiguamos también que habrá más colaboraciones tan suculentas como las de Chris Martin de Coldplay, Youssou N’Dour, de nuevo Stormzy, y Naughty by Nature, entre otros.

Estamos hablando del sucesor de ‘African Giant’, donde hallábamos colaboraciones con gente como Jorja Smith. Sin embargo, si por algo va a ser noticia Burna Boy esta semana, al menos hasta que comprobemos el potencial de ‘Monsters You Made’, su colaboración con Chris Martin, es por la entrevista que ha concedido al NME. En ella habla de la revolución, de África, de cómo considera a Fela Kuti el único artista de Afrobeat («el resto de lo que oímos hoy es Afropop, Afro-hip-hop, Afro-fusión o Afro-whatever»… pero se niega a hablar de Beyoncé.

Lo cierto es que no es tan raro que a Burna Boy le pregunten por Beyoncé. Ni más ni menos que él mismo fue un artista invitado en la música comisariada por la cantante como alternativa a ‘El rey león’. En concreto, era suya la pista 4 de aquel disco llamado ‘The Lion King: The Gift’, ‘JA ARA E’. Sin embargo, algo no ha debido de gustarle del resultado final o de las polémicas que están rodeando a ‘Black Is King’ por la imagen poco moderna que ofrece de África.

El caso es que el equipo de prensa de Burna Boy ya advierte al periodista del NME que el artista no va a responder preguntas sobre ‘Black Is King’, dicho periodista asume que no quiere que sea el foco de la charla… pero recurre al viejo truco de introducir la pregunta al final. Según su relato, «en el momento en que las palabras ‘Black Is King’ salen de mi boca, el/la publicista de Burna interrumpe para decir que la entrevista tiene que acabar inmediatamente. Por su parte, Burna se queda el tiempo suficiente para decir que ha apreciado la conversación, pero no ofrece una sola palabra sobre el álbum visual».

Un tabú, por tanto, para la promoción de este álbum, que abre más la veda hacia la especulación que cualquier respuesta vaga que el artista hubiera podido dar, del tipo «no he tenido tiempo de ver la película», «tiene sus cosas buenas y sus cosas malas» o «no me ha gustado, pero estoy muy agradecido a Beyoncé por haberme seleccionado para su disco». Sobre todo cuando el debate en torno a la cinta ya está en la calle, y parece completamente sano. ¿Estamos en el siglo XXI y seguimos hablando de preguntas vetadas en las entrevistas musicales?

Os dejamos, en cualquier caso, con el listado de canciones que compondrán a partir de este viernes ‘Twice as Tall’:

01 Level Up (Twice as Tall) [ft. Youssou N’Dour]

02 Alarm Clock

03 Way Too Big

04 Bebo

05 Wonderful

06 Onyeka (Baby)

07 Naughty By Nature [ft. Naughty By Nature]

08 Comma

09 No Fit Vex

10 23

11 Time Flies [ft. Sauti Sol]

12 Monsters You Made [ft. Chris Martin]

13 Wetin Dey Sup

14 Real Life [ft. Stormzy]

15 Bank on It